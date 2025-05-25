Как телефонные мошенники получают код из SMS, не спрашивая его

Телефонные аферисты изобретают новые способы получения конфиденциальной информации. Если раньше злоумышленники прямо просили жертв сообщить код из SMS, то теперь они предпочитают действовать незаметно — без лишних вопросов и подозрений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: unsplash.com

Почему мошенники изменили тактику?

Основная причина — повышение осведомленности населения. Все больше людей знают, что нельзя сообщать никому коды подтверждения, полученные по SMS, а также данные банковских карт и пароли от личных кабинетов.

Зная это, мошенники перестали напрямую запрашивать подобную информацию, чтобы не вызвать тревогу у жертвы. Вместо этого они переключились на более изощренные методы, используя доверие и технологические возможности популярных мессенджеров.

Как работает новая схема?

По данным канала «Дневник ITшника» на платформе Дзен, аферисты активно используют мессенджеры WhatsApp и Telegram. Алгоритм их действий построен на психологической манипуляции и использовании функции демонстрации экрана во время видеозвонка.

Этапы обмана:

Жертве поступает звонок через мессенджер от неизвестного абонента.

Во время беседы злоумышленник проявляет индивидуальный подход: Пенсионерам предлагают помощь с оформлением выплат через Социальный фонд, Молодежи — поддержку по настройке мобильных приложений или «госуслуг».

Для «удобства» мошенник просит включить демонстрацию экрана.

Когда жертва выполняет это действие, злоумышленник инициирует сброс пароля или другое действие, которое требует подтверждения через SMS. Код, пришедший на экран, оказывается видимым для мошенника в режиме реального времени — и его достаточно просто переписать или сфотографировать.

Жертва, занятая разговором, зачастую даже не осознает, что показала конфиденциальную информацию.

Как защитить себя?

Чтобы не попасться на уловку, эксперты рекомендуют:

Не принимать звонки от незнакомцев в мессенджерах без предварительной договоренности.

Никогда не включать демонстрацию экрана во время общения с посторонними.

Не выполнять никаких действий по инструкции неизвестного собеседника, особенно если речь идет о финансовых или государственных сервисах.

Помнить, что настоящие сотрудники банков, соцслужб и госорганов не будут звонить через мессенджеры и тем более просить делиться экраном.

Главное — бдительность

Современные технологии позволяют преступникам действовать очень изощренно. Но в большинстве случаев успех мошенничества зависит от доверчивости жертвы. Поэтому основная защита — осознанность, осторожность и простое правило: никогда не делиться ничем, что может использоваться для доступа к вашему аккаунту или счету.