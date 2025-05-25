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25.05.2025, 12:27

Трамп требует от Гарварда раскрыть данные об иностранных студентах

Новости Мира 0 456

Президент США Дональд Трамп опубликовал резонансное заявление, в котором обвинил Гарвардский университет в скрытности и потребовал предоставить список иностранных студентов, включая их имена и страны происхождения. Пост появился в его социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

"Мы хотим знать, кто они"

В своем обращении Трамп выразил недовольство тем, что Гарвард, по его словам, не раскрывает информацию о составе студентов:

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? Тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил!" — написал экс-президент.

Он подчеркнул, что американское государство выделяет Гарварду миллиарды долларов, в связи с чем считает разумным требование о раскрытии персональных данных иностранных студентов:

"Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты. Это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", — добавил Трамп.

Противостояние с администрацией и суд

Напряжение между университетом и администрацией Трампа нарастает с апреля. Тогда группа преподавателей Гарварда подала в суд на правительство США, выразив протест против планов по проверке использования федеральных средств.

Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила финансирование в размере 2,2 миллиарда долларов, ранее выделенное университету в виде грантов.

Университет отказался пересматривать взгляды студентов

Согласно данным Русской службы BBC, Гарвардский университет отказался выполнять требования о пересмотре образовательных программ и "аудите взглядов" студентов и преподавателей. Представители университета заявили, что такие меры противоречат академическим свободам и принципам независимости учебных заведений.

Ограничения на прием иностранных студентов

Дополнительный удар по репутации Гарварда нанесло распоряжение Министерства внутренней безопасности США. Ведомство лишило университет права принимать студентов из других стран. Согласно последним данным, среди учащихся Гарварда числятся семь граждан Казахстана.

Гарвард подает в суд на администрацию Трампа

В ответ на запрет вузов набирать иностранных студентов Гарвард инициировал судебный процесс против администрации бывшего президента. Представители университета заявили, что такие меры нарушают права студентов и подрывают принципы открытого образования.

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