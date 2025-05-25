«Больше не смешно»: как Россия встречает вернувшихся Собчак и Урганта

Москва, 25 мая. Спустя более трёх лет с начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины, в медиапространстве России вновь появились личности, ранее подвергавшие её критике. Появление Ксении Собчак и Ивана Урганта на публичных мероприятиях вызвало неоднозначную реакцию у общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Телеведущий и шоумен Иван Ургант недавно выступил в роли ведущего на благотворительном вечере фонда «Друзья», который прошёл в столице. Мероприятие стало поводом для его публичного возвращения после длительного отсутствия в России. Ургант, комментируя присутствие на вечере журналистки Ксении Собчак, позволил себе шутку по поводу её обуви:
«Посмотрите на Ксюшенькины сапоги. Ксюш, ещё раз тебе говорю — нельзя носить детские вещи», — заявил Ургант со сцены.
Как отметил сам шоумен, он приехал в Москву месяц назад после тура «Живой Ургант», с которым выступал за рубежом. В рамках своего визита он анонсировал новые мероприятия в российской столице и поблагодарил поклонников, посещавших его концерты в других странах.
Ранее Ургант, сразу после начала СВО, разместил в социальных сетях символический «чёрный квадрат», что было воспринято как косвенная критика действий России. После этого телеведущий уехал за границу и почти не появлялся в российском инфополе.
Ксения Собчак, также известная своими неоднозначными высказываниями в отношении СВО, присутствовала на том же благотворительном вечере. Её позиция в отношении событий последних лет неоднократно становилась предметом споров и критики в обществе.
В июне 2022 года общественный деятель Александр Ионов высказывался о возможности признания Собчак иностранным агентом. В отношении редакции её проекта «Осторожно, новости» проводилась проверка на предмет иностранного финансирования. Однако, как отмечают СМИ, дело впоследствии было приостановлено.
Возвращение известных представителей либерального медийного круга, ранее дистанцировавшихся от событий в России, многие восприняли с раздражением. По мнению части экспертов и общественности, за прошедшие годы страна изменилась, а вместе с ней и запрос на лидеров мнений.
Комментируя ситуацию, ряд аналитиков подчёркивает, что современные российские реалии требуют от публичных фигур не поверхностного юмора или нейтральной позиции, а чёткого и конструктивного участия в общественной жизни.
«Сегодня обществу нужны новые лидеры, способные предложить обществу ценности, а не возвращаться с прежним набором шуток „испуганных патриотов“», — говорится в публикации «Царьград».
Ранее юрист Алексей Осипов прокомментировал действия Урганта, связав их с возможными правовыми последствиями. В частности, речь шла о пародии на песню Олега Газманова, которую шоумен исполнил в рамках одного из выступлений. Юрист отметил, что подобные действия могут трактоваться неоднозначно и повлечь за собой юридическую оценку в случае обращения правообладателей или иных заинтересованных сторон.
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