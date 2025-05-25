«Больше не смешно»: как Россия встречает вернувшихся Собчак и Урганта

Москва, 25 мая. Спустя более трёх лет с начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины, в медиапространстве России вновь появились личности, ранее подвергавшие её критике. Появление Ксении Собчак и Ивана Урганта на публичных мероприятиях вызвало неоднозначную реакцию у общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: tvc.ru

Иван Ургант — снова в Москве

Телеведущий и шоумен Иван Ургант недавно выступил в роли ведущего на благотворительном вечере фонда «Друзья», который прошёл в столице. Мероприятие стало поводом для его публичного возвращения после длительного отсутствия в России. Ургант, комментируя присутствие на вечере журналистки Ксении Собчак, позволил себе шутку по поводу её обуви:

«Посмотрите на Ксюшенькины сапоги. Ксюш, ещё раз тебе говорю — нельзя носить детские вещи», — заявил Ургант со сцены.

Как отметил сам шоумен, он приехал в Москву месяц назад после тура «Живой Ургант», с которым выступал за рубежом. В рамках своего визита он анонсировал новые мероприятия в российской столице и поблагодарил поклонников, посещавших его концерты в других странах.

Ранее Ургант, сразу после начала СВО, разместил в социальных сетях символический «чёрный квадрат», что было воспринято как косвенная критика действий России. После этого телеведущий уехал за границу и почти не появлялся в российском инфополе.

Ксения Собчак — под наблюдением и с репутационными рисками

Ксения Собчак, также известная своими неоднозначными высказываниями в отношении СВО, присутствовала на том же благотворительном вечере. Её позиция в отношении событий последних лет неоднократно становилась предметом споров и критики в обществе.

В июне 2022 года общественный деятель Александр Ионов высказывался о возможности признания Собчак иностранным агентом. В отношении редакции её проекта «Осторожно, новости» проводилась проверка на предмет иностранного финансирования. Однако, как отмечают СМИ, дело впоследствии было приостановлено.

Общество требует новых лидеров

Возвращение известных представителей либерального медийного круга, ранее дистанцировавшихся от событий в России, многие восприняли с раздражением. По мнению части экспертов и общественности, за прошедшие годы страна изменилась, а вместе с ней и запрос на лидеров мнений.

Комментируя ситуацию, ряд аналитиков подчёркивает, что современные российские реалии требуют от публичных фигур не поверхностного юмора или нейтральной позиции, а чёткого и конструктивного участия в общественной жизни.

«Сегодня обществу нужны новые лидеры, способные предложить обществу ценности, а не возвращаться с прежним набором шуток „испуганных патриотов“», — говорится в публикации «Царьград».

Возможные правовые последствия

Ранее юрист Алексей Осипов прокомментировал действия Урганта, связав их с возможными правовыми последствиями. В частности, речь шла о пародии на песню Олега Газманова, которую шоумен исполнил в рамках одного из выступлений. Юрист отметил, что подобные действия могут трактоваться неоднозначно и повлечь за собой юридическую оценку в случае обращения правообладателей или иных заинтересованных сторон.