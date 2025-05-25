«Пенсии не будет»: российский политик предложил отмену выплат для поколения после 1995 года

Российский предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев выступил с резонансной инициативой — отменить государственные пенсии по старости для граждан, родившихся после 1995 года. Свою позицию он озвучил в интервью, опубликованном в его Telegram-канале , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Государственная пенсия — не для молодых»

Малофеев предложил в перспективе отказаться от сбора пенсионных взносов в Социальный фонд для лиц младше определенного возраста. Он пояснил, что через 10 лет можно прекратить отчисления на будущие пенсии и отказаться от выплаты пенсий тем, кто родился после 1995 года. Средства, уже удержанные с их зарплат, по его словам, следовало бы вернуть этим гражданам.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения, не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад», — заявил Малофеев.

Ставка на семью вместо пенсии

По мнению политика, отказ от пенсионного обеспечения может побудить молодых людей активнее создавать семьи и рожать детей. Именно дети, по его словам, должны в будущем брать на себя заботу о пожилых родителях.

Малофеев напомнил, что в дореволюционной России пенсии предоставлялись ограниченному кругу граждан — в основном чиновникам, военным и отдельным категориям служащих. Всеобщее пенсионное обеспечение, по его словам, появилось уже после Октябрьской революции, и было связано в том числе с демографическими проблемами.

«Нехватку детей советское государство компенсировало всеобщей пенсией», — подчеркнул он.

«Малодетность» — как результат государственной политики

Малофеев также выразил мнение, что в советские годы, а затем и в постсоветское время, людей убеждали в необходимости жить ради высоких идеалов — сначала ради комсомольских строек, затем — ради личного успеха. В результате, утверждает он, многие из нынешних пенсионеров остались без поддержки в старости, поскольку не создали многодетные семьи.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отменять пенсии для пожилых граждан было бы несправедливо, поскольку они уже не могут повлиять на факт отсутствия у них детей.