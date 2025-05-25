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25.05.2025, 14:58

Массированная атака беспилотников: ПВО отражала удар в небе над Путиным

Новости Мира 0 600

Во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Курскую область его вертолет попал в эпицентр массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Масштабное нападение дронов в момент пролета борта №1

По словам Дашкина, атака украинских беспилотников совпала по времени с пролётом президентского борта над территорией Курской области. Командир подчеркнул, что именно в этот момент интенсивность нападения значительно возросла. Вертолет с главой государства оказался в самой гуще отражения удара.

«Вертолет президента находился в центре отражения массированной атаки», — отметил Дашкин.

ПВО обеспечила защиту главы государства

Как рассказал военный, российские силы ПВО оперативно отреагировали на угрозу. Им пришлось одновременно вести борьбу с атакующими дронами и обеспечивать безопасность полета президента. Все действия были скоординированы, что позволило успешно отразить нападение и предотвратить возможные последствия.

«Мы обеспечили надежное прикрытие воздушного пространства. Атака была полностью нейтрализована», — заявил командир дивизии.

Первый визит Путина в регион после его «освобождения»

Визит в Курскую область 20 мая стал для Владимира Путина первым с момента, как регион был «освобожден», согласно официальной риторике. В рамках поездки президент посетил несколько объектов и провел ряд встреч. В частности, он посетил гуманитарный штаб в Курске, где встретился с волонтёрами, а также провёл совещание с главами муниципалитетов области. Кроме того, Путин осмотрел стройплощадку новой атомной электростанции — Курской АЭС-2.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Сплетни не пишите господа хорошие. Прежде чем борт №1 куда либо полетит проводят чуть ли не спец операцию, а тут прифронтовая полоса. Так что фуфло не пишите.
25.05.2025, 13:40
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