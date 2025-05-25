Массированная атака беспилотников: ПВО отражала удар в небе над Путиным

Во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Курскую область его вертолет попал в эпицентр массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Масштабное нападение дронов в момент пролета борта №1

По словам Дашкина, атака украинских беспилотников совпала по времени с пролётом президентского борта над территорией Курской области. Командир подчеркнул, что именно в этот момент интенсивность нападения значительно возросла. Вертолет с главой государства оказался в самой гуще отражения удара.

«Вертолет президента находился в центре отражения массированной атаки», — отметил Дашкин.

ПВО обеспечила защиту главы государства

Как рассказал военный, российские силы ПВО оперативно отреагировали на угрозу. Им пришлось одновременно вести борьбу с атакующими дронами и обеспечивать безопасность полета президента. Все действия были скоординированы, что позволило успешно отразить нападение и предотвратить возможные последствия.

«Мы обеспечили надежное прикрытие воздушного пространства. Атака была полностью нейтрализована», — заявил командир дивизии.

Первый визит Путина в регион после его «освобождения»

Визит в Курскую область 20 мая стал для Владимира Путина первым с момента, как регион был «освобожден», согласно официальной риторике. В рамках поездки президент посетил несколько объектов и провел ряд встреч. В частности, он посетил гуманитарный штаб в Курске, где встретился с волонтёрами, а также провёл совещание с главами муниципалитетов области. Кроме того, Путин осмотрел стройплощадку новой атомной электростанции — Курской АЭС-2.