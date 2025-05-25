Массированная атака беспилотников: ПВО отражала удар в небе над Путиным

Во время рабочей поездки президента России Владимира Путина в Курскую область его вертолет попал в эпицентр массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны Юрий Дашкин, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
По словам Дашкина, атака украинских беспилотников совпала по времени с пролётом президентского борта над территорией Курской области. Командир подчеркнул, что именно в этот момент интенсивность нападения значительно возросла. Вертолет с главой государства оказался в самой гуще отражения удара.
«Вертолет президента находился в центре отражения массированной атаки», — отметил Дашкин.
Как рассказал военный, российские силы ПВО оперативно отреагировали на угрозу. Им пришлось одновременно вести борьбу с атакующими дронами и обеспечивать безопасность полета президента. Все действия были скоординированы, что позволило успешно отразить нападение и предотвратить возможные последствия.
«Мы обеспечили надежное прикрытие воздушного пространства. Атака была полностью нейтрализована», — заявил командир дивизии.
Визит в Курскую область 20 мая стал для Владимира Путина первым с момента, как регион был «освобожден», согласно официальной риторике. В рамках поездки президент посетил несколько объектов и провел ряд встреч. В частности, он посетил гуманитарный штаб в Курске, где встретился с волонтёрами, а также провёл совещание с главами муниципалитетов области. Кроме того, Путин осмотрел стройплощадку новой атомной электростанции — Курской АЭС-2.
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