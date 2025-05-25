Назван напиток, защищающий от ожирения печени

Умеренное употребление кофе может снизить риск развития ожирения печени. Об этом в интервью порталу WellnessPulse рассказала американский диетолог Келси Мур, отметив, что напиток способен оказывать положительное влияние на состояние одного из важнейших органов человеческого организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Почему здоровье печени так важно

Печень выполняет множество ключевых функций. Она отвечает за фильтрацию крови, переработку и накопление питательных веществ, а также за выведение токсинов, включая алкоголь и лекарства. Нарушения в ее работе могут стать причиной серьезных хронических заболеваний. Поэтому, по словам Келси Мур, забота о здоровье печени должна быть в числе приоритетов каждого человека.

Кофе снижает риск НАЖБП

Ряд научных исследований подтвердил связь между употреблением кофе и снижением риска неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это заболевание развивается, как правило, вследствие длительного потребления пищи с высоким содержанием насыщенных жиров. По оценкам специалистов, от него страдают от 6 до 35% населения западных стран.

Диетолог подчеркивает: кофе может помочь в профилактике фиброза — процесса образования рубцовой ткани в печени. Без надлежащего лечения фиброз может прогрессировать до цирроза, печеночной недостаточности или вызвать портальную гипертонию.

Исследования пока не дают окончательных выводов

Несмотря на положительные данные, Келси Мур обращает внимание на то, что научная база пока остаётся неоднородной. Многие исследования проводились на ограниченных выборках и имели наблюдательный характер. Кроме того, в них использовались разные дозировки кофе, что затрудняет формирование однозначных выводов о степени его влияния.

Растворимый, молотый и без кофеина — все полезны

Одно из исследований также рассматривало влияние различных видов кофе — растворимого, молотого и без кофеина. Результаты показали: вне зависимости от разновидности, напиток оказывает благоприятное влияние на печень и снижает риски развития хронических заболеваний, в том числе жировой дистрофии и онкологических процессов. Однако авторы работы подчеркивают, что для подтверждения этих данных необходимы масштабные рандомизированные клинические испытания.

Важна мера: сколько кофе можно пить

Келси Мур рекомендует не злоупотреблять кофеином. Она советует ограничить потребление кофе до 400 миллиграммов кофеина в день, что примерно соответствует двум–трём чашкам напитка — в зависимости от сорта и способа приготовления.