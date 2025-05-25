Туристка описала отдых на российском курорте фразой «тоска зеленая»

Россиянка, побывавшая на курорте Витязево в Краснодарском крае, осталась разочарована поездкой. Впечатлениями она поделилась в публикации на платформе «Дзен», охарактеризовав увиденное фразой «тоска зеленая», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам путешественницы Лауры Каури, первое разочарование наступило сразу после выезда из Анапы. Если этот город еще можно было назвать относительно зелёным, то в Витязево картина резко изменилась:
вокруг — выжженная трава,
унылые серые здания,
недостроенные постройки,
и большие толпы людей, направлявшихся к морю в купальниках и шлёпанцах.
Одной из главных претензий к курорту стало состояние воды. По словам туристки, море оказалось буквально покрыто водорослями, из-за чего купающиеся выходили из него «зелёными». Особенно пострадали светлые волосы: чтобы смыть запах и зелень, ей приходилось мыть голову по три раза.
Однако главным разочарованием стала атмосфера на пляже и в поселке. Автор отзыва отметила:
дети шумели, кричали и вели себя безнаказанно;
взрослые, по её мнению, демонстрировали ещё более вызывающее поведение.
Она рассказала, что, оставшись одна на пляже всего на несколько минут, сразу столкнулась с нежеланным вниманием — к ней подошли трое мужчин, каждый из которых отдыхал с женой.
Также туристка выразила недовольство тем, что отдыхающие после пляжа не переодевались, а шли в отели прямо в купальниках и плавках:
«Они не думают, что таким своим поведением оскорбляют местных жителей, проявляют к ним неуважение? В конце концов, по своим городам они ведь не ходят в полуголом виде? Тогда почему на отдыхе ведут себя как пещерные люди?» — задаётся вопросом автор.
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