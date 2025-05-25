Туристка описала отдых на российском курорте фразой «тоска зеленая»

Россиянка, побывавшая на курорте Витязево в Краснодарском крае, осталась разочарована поездкой. Впечатлениями она поделилась в публикации на платформе «Дзен», охарактеризовав увиденное фразой «тоска зеленая», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори

Контраст между Анапой и Витязево

По словам путешественницы Лауры Каури, первое разочарование наступило сразу после выезда из Анапы. Если этот город еще можно было назвать относительно зелёным, то в Витязево картина резко изменилась:

вокруг — выжженная трава,

унылые серые здания,

недостроенные постройки,

и большие толпы людей, направлявшихся к морю в купальниках и шлёпанцах.

Купание в водорослях и проблемы с гигиеной

Одной из главных претензий к курорту стало состояние воды. По словам туристки, море оказалось буквально покрыто водорослями, из-за чего купающиеся выходили из него «зелёными». Особенно пострадали светлые волосы: чтобы смыть запах и зелень, ей приходилось мыть голову по три раза.

Поведение отдыхающих вызвало возмущение

Однако главным разочарованием стала атмосфера на пляже и в поселке. Автор отзыва отметила:

дети шумели, кричали и вели себя безнаказанно;

взрослые, по её мнению, демонстрировали ещё более вызывающее поведение.

Она рассказала, что, оставшись одна на пляже всего на несколько минут, сразу столкнулась с нежеланным вниманием — к ней подошли трое мужчин, каждый из которых отдыхал с женой.

Нарушение норм приличия

Также туристка выразила недовольство тем, что отдыхающие после пляжа не переодевались, а шли в отели прямо в купальниках и плавках: