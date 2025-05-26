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25.05.2025, 20:28

Стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ

Новости Мира 0 479

Футбольный клуб «Краснодар» получит рекордные 1,25 млрд рублей по итогам сезона Российской премьер-лиги 2024/25. Эта сумма включает как призовые за первое место в чемпионате, так и выплату за лидерство в рейтинге посещаемости. Об этом сообщает издание Metaratings.ru, сообщает Lada.kz

Фото: Sergey Pivovarov/Reuters
Фото: Sergey Pivovarov/Reuters

Сколько заработали другие клубы

По прогнозам, следующими по уровню доходов от РПЛ станут:

  • «Зенит» — 1,091 млрд рублей

  • ЦСКА — 1,004 млрд рублей

  • «Спартак» — 930 млн рублей

При этом издание подчеркивает, что озвученные суммы являются предварительными оценками. Итоговые выплаты клубам будут уточнены позднее — после заседаний представителей команд и руководства лиги, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Общий призовой фонд и схема распределения

В общей сложности клубы РПЛ по итогам сезона получат 11 миллиардов рублей. Из этой суммы:

  • 555 млн рублей распределяются в зависимости от рейтингов посещаемости и медийной активности;

  • Остальные средства (за вычетом фиксированного «приветственного бонуса» в размере 27 млн рублей для каждого клуба) — в соответствии с итоговым положением команд в турнирной таблице.

Как «Краснодар» стал чемпионом

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками, завоевав чемпионский титул в последнем туре. В решающем матче команда уверенно обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0.

Ближайший преследователь — петербургский «Зенит» — набрал 66 очков и финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров ЦСКА, у которого в активе 59 очков. С небольшим отставанием на четвёртой строчке расположился «Спартак»57 очков.

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