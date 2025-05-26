Сырой или жареный: в каких случаях репчатый лук превращается в инфекционную «бомбу»

Репчатый лук широко используется в кулинарии благодаря насыщенному вкусу и высокому содержанию витаминов. Однако, несмотря на общеизвестную пользу, его употребление в некоторых случаях может навредить организму. Эксперты предупреждают: в зависимости от формы и условий хранения лук может превращаться в настоящий источник опасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Как отмечает нутрициолог Вероника Хованская, репчатый лук является богатым источником витаминов группы B, фитонцидов и других биологически активных веществ. Благодаря своему составу он помогает укреплять иммунитет, бороться с простудными заболеваниями, а также может способствовать улучшению состояния кожи и даже устранению перхоти.
Несмотря на пользу, сырой репчатый лук может вызвать неприятные симптомы у людей с заболеваниями пищеварительной системы. Врач напоминает: при панкреатите, колите, гастрите и язвенной болезни его употребление может привести к:
изжоге;
тошноте;
обострению хронических состояний.
Также сырой лук способствует повышенному газообразованию, что вызывает метеоризм и вздутие живота.
Специалисты предупреждают: очищенный репчатый лук нужно употреблять сразу после обработки. Если он полежал даже сутки-двое, то начинает активно впитывать бактерии и токсины из окружающей среды. Такой продукт уже не только теряет свою пользу, но и может стать «бомбой» с инфекциями, представляя угрозу для здоровья.
Обработанный лук, особенно жареный, также не является безобидным. В процессе жарки:
теряются основные витамины и полезные вещества;
растительное масло выделяет канцерогены, которые впитываются в лук;
увеличивается риск расстройства желудка: отрыжка, вздутие, тяжесть.
Варка лука хоть и менее вредна, но также значительно снижает его ценность с точки зрения пользы для здоровья.
По данным портала russian7.ru, злоупотребление луком может привести к следующим последствиям:
обострение бронхиальной астмы;
повышение артериального давления;
ускоренное образование камней в почках.
Чтобы избежать негативных последствий, врачи рекомендуют соблюдать умеренность. Употребляйте свежий лук сразу после нарезки, не храните его очищенным, избегайте частого употребления жареного продукта и учитывайте индивидуальные противопоказания.
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