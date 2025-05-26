Сырой или жареный: в каких случаях репчатый лук превращается в инфекционную «бомбу»

Репчатый лук широко используется в кулинарии благодаря насыщенному вкусу и высокому содержанию витаминов. Однако, несмотря на общеизвестную пользу, его употребление в некоторых случаях может навредить организму. Эксперты предупреждают: в зависимости от формы и условий хранения лук может превращаться в настоящий источник опасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Польза лука: витамины и фитонциды

Как отмечает нутрициолог Вероника Хованская, репчатый лук является богатым источником витаминов группы B, фитонцидов и других биологически активных веществ. Благодаря своему составу он помогает укреплять иммунитет, бороться с простудными заболеваниями, а также может способствовать улучшению состояния кожи и даже устранению перхоти.

Вред сырого лука: не всем подходит

Несмотря на пользу, сырой репчатый лук может вызвать неприятные симптомы у людей с заболеваниями пищеварительной системы. Врач напоминает: при панкреатите, колите, гастрите и язвенной болезни его употребление может привести к:

изжоге;

тошноте;

обострению хронических состояний.

Также сырой лук способствует повышенному газообразованию, что вызывает метеоризм и вздутие живота.

Очищенный лук — источник инфекций?

Специалисты предупреждают: очищенный репчатый лук нужно употреблять сразу после обработки. Если он полежал даже сутки-двое, то начинает активно впитывать бактерии и токсины из окружающей среды. Такой продукт уже не только теряет свою пользу, но и может стать «бомбой» с инфекциями, представляя угрозу для здоровья.

Последствия термической обработки

Обработанный лук, особенно жареный, также не является безобидным. В процессе жарки:

теряются основные витамины и полезные вещества;

растительное масло выделяет канцерогены, которые впитываются в лук;

увеличивается риск расстройства желудка: отрыжка, вздутие, тяжесть.

Варка лука хоть и менее вредна, но также значительно снижает его ценность с точки зрения пользы для здоровья.

Возможные осложнения

По данным портала russian7.ru, злоупотребление луком может привести к следующим последствиям:

обострение бронхиальной астмы;

повышение артериального давления;

ускоренное образование камней в почках.

Как употреблять лук с пользой

Чтобы избежать негативных последствий, врачи рекомендуют соблюдать умеренность. Употребляйте свежий лук сразу после нарезки, не храните его очищенным, избегайте частого употребления жареного продукта и учитывайте индивидуальные противопоказания.