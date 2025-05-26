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26.05.2025, 08:11

Астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем

Новости Мира 0 1 506

Загадочная огненная «птица», появившаяся на снимках с солнечного телескопа, оказалась обычным космическим явлением. Астроном Александр Киселев заявил, что ученые зафиксировали комету, проходящую вблизи Солнца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал «Космическая погода — XRAS.RU»
Фото: Telegram-канал «Космическая погода — XRAS.RU»

О необычном объекте, замеченном над Солнцем, ранее сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По их данным, телескоп LASCO зафиксировал визуально впечатляющий объект, напоминающий гигантскую «птицу» с распростертыми крыльями и огненным шлейфом. По оценке ученых, его размеры в 10 раз превышали диаметр Земли. Размах «крыльев» составил около 150 тысяч километров, а сам объект находился на высоте примерно двух миллионов километров над поверхностью Солнца.

Однако астроном и популяризатор науки Александр Киселев дал более рациональное объяснение происходящему.

«Это, скорее всего, комета, проходящая очень близко от Солнца, а именно — солнцецарапающая комета», — пояснил он в беседе с Aif.ru.

Комета на грани разрушения

По словам специалиста, столь необычный визуальный эффект мог быть вызван испарением вещества с поверхности кометы. Под действием экстремально высокой температуры Солнца ледяное тело не только теряет массу, но может и начать распадаться на фрагменты.

Так называемые «солнцецарапающие» кометы (англ. sungrazing comets) — это небесные тела, проходящие на предельно близком расстоянии от звезды. Многие из них не выдерживают солнечного жара и либо полностью испаряются, либо распадаются на части.

Вспышка на Солнце и отсутствие угрозы Земле

Кроме этого наблюдения, в ночь на 25 мая на Солнце была зафиксирована мощная вспышка максимального класса. Однако, по данным специалистов, всплеск активности не сопровождался выбросом корональной массы или потоком заряженных частиц, способных достичь Земли. Это означает, что угрозы для нашей планеты нет.

Согласно прогнозу на 26 мая, магнитосфера Земли останется стабильной. Вероятность незначительных геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а вероятность бури — всего в 12%. Геомагнитный индекс составляет 3,5 балла, что считается безопасным даже для метеочувствительных людей.

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