Женщина отрезала мужу половой орган и добавила его в рагу из фасоли

В бразильском городе Акреландия полиция арестовала 33-летнюю женщину, которая в состоянии сильной ревности жестоко расправилась со своим мужем. Об этом сообщает издание Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: © Julio Cortez/AP/TASS

Поводом стало порно

По данным следствия, трагедия разыгралась после того, как женщина застала своего 37-летнего супруга за просмотром фильмов для взрослых. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина набросилась на мужчину с ножом. После того как он перестал подавать признаки жизни, женщина отрезала ему половые органы.

Шокирующая деталь: человеческие останки — в еде

Как выяснилось позже, изувеченные останки она добавила в фасолевое рагу, которое готовила дома. Подозреваемая призналась в этом факте во время допроса. Правоохранители пока не уточняют, собиралась ли она употреблять блюдо в одиночку или предлагала его другим людям.

Тревогу подняли родственники

О пропаже мужчины стало известно после того, как его родственники забили тревогу: он перестал выходить на связь. Позже тело мужчины было обнаружено неподалеку от его дома.

Похожий случай: месть через отравление

Этот инцидент вызывает ассоциации с похожей трагедией, произошедшей ранее в Боливии. Тогда 37-летний мужчина, не справившись с разводом, отравил своих детей. Он привел их к себе домой, где угостил йогуртом, предварительно добавив туда инсектицид. Убедившись, что дети погибли, он попытался покончить с собой, однако яд подействовал не сразу. В итоге он сам явился в полицию и признался в содеянном.