Женщина отрезала мужу половой орган и добавила его в рагу из фасоли

В бразильском городе Акреландия полиция арестовала 33-летнюю женщину, которая в состоянии сильной ревности жестоко расправилась со своим мужем. Об этом сообщает издание Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По данным следствия, трагедия разыгралась после того, как женщина застала своего 37-летнего супруга за просмотром фильмов для взрослых. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина набросилась на мужчину с ножом. После того как он перестал подавать признаки жизни, женщина отрезала ему половые органы.
Как выяснилось позже, изувеченные останки она добавила в фасолевое рагу, которое готовила дома. Подозреваемая призналась в этом факте во время допроса. Правоохранители пока не уточняют, собиралась ли она употреблять блюдо в одиночку или предлагала его другим людям.
О пропаже мужчины стало известно после того, как его родственники забили тревогу: он перестал выходить на связь. Позже тело мужчины было обнаружено неподалеку от его дома.
Этот инцидент вызывает ассоциации с похожей трагедией, произошедшей ранее в Боливии. Тогда 37-летний мужчина, не справившись с разводом, отравил своих детей. Он привел их к себе домой, где угостил йогуртом, предварительно добавив туда инсектицид. Убедившись, что дети погибли, он попытался покончить с собой, однако яд подействовал не сразу. В итоге он сам явился в полицию и признался в содеянном.
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