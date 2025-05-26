Американские ученые обнаружили в космосе «скопление душ»

Специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка (США) сообщили об обнаружении редкого электромагнитного явления в открытом космосе. Информация об этом была размещена на официальном сайте учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Загадочные всплески энергии: как молнии в безвоздушном пространстве

По данным ученых, в ряде удаленных участков космоса были зафиксированы аномальные энергетические всплески, напоминающие визуально отблески молний. Эти явления наблюдались с помощью высокочувствительных телескопов и вызвали серьезный интерес среди исследователей.

Возможная связь с магнитными полями

По предварительным предположениям, зафиксированные всплески могут быть связаны с формированием магнитных полей в специфических зонах космоса. Такие поля, как считают специалисты, могут возникать в результате еще не до конца изученных процессов на уровне фундаментальной физики.

Потенциально — новая форма энергии

Одним из наиболее интригующих выводов стало допущение о возможном существовании ранее неизвестных форм энергии. Ученые из Дьюка предположили, что наблюдаемые явления могут свидетельствовать о присутствии особых энергетических образований, которые они условно назвали «скопления душ».

Исследования продолжаются

На текущий момент ученые продолжают анализ полученных данных и планируют задействовать дополнительные инструменты для более глубокого изучения аномалий. Возможно, дальнейшие наблюдения помогут дать объяснение загадочной активности и расширить представления человечества о физических процессах во Вселенной.