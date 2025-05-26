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26.05.2025, 13:52

Одежда какого цвета делает человека невидимым для комаров

Новости Мира 0 1 559

С наступлением теплых месяцев люди все чаще сталкиваются с надоедливыми укусами комаров. Даже если дома можно спастись с помощью москитных сеток, то на улице человек становится легкой мишенью для кровососущих насекомых. Однако недавнее научное исследование пролило свет на то, как одежда может сыграть роль в защите от комаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: theconversation.com
Фото: theconversation.com

Как комары выбирают «жертву»?

Специалисты из Университета Вашингтона выяснили, что комары ориентируются не только на запах, но и на визуальные сигналы — в частности, на цвет одежды. Основной фактор, который побуждает комаров подлетать к человеку, — это углекислый газ, содержащийся в дыхании и испарениях пота. Учёные отмечают, что именно этот запах «пробуждает аппетит» у насекомых. Эффект похож на человеческую реакцию на запах свежесваренного кофе — сразу возникает желание найти источник.

После того как комар уловил запах углекислого газа, он начинает искать визуальные ориентиры, которые помогут ему точно определить местонахождение своей потенциальной «добычи».

Цвет одежды имеет значение

Исследование показало, что комары гораздо чаще реагируют на одежду теплых, насыщенных оттенков. Особенно привлекают их:

  • Красный

  • Оранжевый

  • Черный

Эти цвета излучают длинноволновое излучение, которое особенно хорошо улавливают зрительные рецепторы комаров. Со стороны насекомого это — неосознанная реакция: такие оттенки у него ассоциируются с теплокровными существами, источающими углекислый газ.

Какие цвета отпугивают комаров?

Чтобы снизить вероятность укусов, учёные рекомендуют выбирать одежду следующих цветов:

  • Белый

  • Голубой

  • Зелёный

Эти оттенки менее заметны для комаров и не возбуждают их визуальные рецепторы, даже если рядом ощущается запах углекислого газа. Особенно актуален этот совет при прогулках на природе или отдыхе на даче.

Что это значит на практике?

Если вы планируете провести время на свежем воздухе в сезон активности комаров, стоит не только запастись репеллентами, но и внимательно подойти к выбору одежды. Отказ от темных и ярких оттенков в пользу светлых и пастельных тонов может значительно снизить вероятность того, что вы станете мишенью для насекомых.

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