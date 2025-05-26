Шура оказался на грани жизни и смерти из-за укола для похудения

Известный российский эстрадный певец Александр Медведев, более известный под сценическим именем Шура, откровенно рассказал о серьезной угрозе своему здоровью, связанной с применением инъекций для похудения. Об этом артист поведал в эфире телепередачи «Секрет на миллион», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Борьба с лишним весом обернулась бедой

По словам 50-летнего певца, вот уже пять месяцев он пытается избавиться от лишнего веса с помощью специальных препаратов, снижающих аппетит. Однако одна из процедур едва не закончилась для него трагически. Шура признался, что в попытке ускорить процесс похудания он нарушил инструкцию по применению и ввел себе слишком большую дозу лекарства.

«Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь!» — рассказал артист.

Оказалось, что препарат, рассчитанный на курсовое применение в течение месяца, был введен за один раз.

Передозировка могла стоить жизни

Препарат, который использовал Шура, подавляет чувство голода и влияет на усвоение крахмала. После неосторожной инъекции организм певца получил экстремальную дозу активного вещества. В результате возникли опасные побочные эффекты, и только оперативное вмешательство врачей скорой помощи спасло ему жизнь.

Несмотря на риск, артист продолжает курс

Удивительно, но пережитый кризис не остановил певца. Он признался, что продолжил использовать уколы для снижения веса, несмотря на происшествие.

Опасная мода на уколы для похудения

Тема использования препаратов для похудения — особенно тех, что изначально предназначены для лечения диабета, — уже давно вызывает тревогу у врачей. Специалисты неоднократно предупреждали о рисках таких методов снижения веса: от отеков и слепоты до некроза тканей. Тем не менее, всё больше людей, включая звезд, прибегают к этим средствам ради быстрого результата, игнорируя медицинские рекомендации.