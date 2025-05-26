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26.05.2025, 15:36

Прилепин: Пугачева и Хаматова могут вернуться в Россию, чтобы отомстить

Новости Мира 0 1 052

Общественный деятель и писатель Захар Прилепин высказался о возможном возвращении в Россию артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции. Он считает, что подобные возвращения не так безобидны, как могут показаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: страница Прилепина в соцсети
Фото: страница Прилепина в соцсети

«Сделают вид, будто ничего не было»

По словам Прилепина, если Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и другие артисты, критиковавшие российскую политику и уехавшие за рубеж, решат вернуться, они, скорее всего, не станут приносить извинения или объясняться перед обществом.

«Ни покаяния, ни слез от них не будет. Они просто начнут снова работать, как прежде, будто ничего не произошло», — считает он.

Прилепин отметил, что многие из уехавших так и не смогли добиться за границей того уровня успеха, который имели в России.

«Они могут мстить»

Особое опасение у Прилепина вызывает то, что часть возвращающихся звезд якобы может быть движима не только карьерными мотивами, но и скрытым желанием реванша.

«Такие люди считают, что им ничего не будет за их поступки. Они возвращаются, собираются с силами — и у них в голове может быть месть за то, что они пережили», — подчеркнул он.

По его словам, это особенно опасно, так как такие «возвращенцы» способны повлиять на общественные настроения и создать новые конфликты внутри страны.

Альтернатива — гуманитарная деятельность

Тем не менее, по мнению Прилепина, у уехавших артистов есть возможность реабилитироваться. Он считает, что лучший путь — это не попытки вернуться на сцену или в эфир, а участие в гуманитарных проектах, направленных на помощь людям.

«Никто не ждет от них покаяния, но полезное участие в социальной работе — это хотя бы что-то», — отметил он.

«Козловский работает как ни в чем не бывало»

В числе тех, кто уже вернулся и продолжает творческую деятельность в России, Прилепин упомянул актера Данилу Козловского. Он подчеркнул, что такие примеры становятся нормой, и это вызывает у него тревогу.

«Некоторые просто приезжают и делают вид, что ничего не произошло. Это очень опасная тенденция», — добавил он.

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