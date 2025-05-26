«Не хотел возвращаться»: звезда Marvel описал, что видел во время клинической смерти

Известный американский актер Джереми Реннер, прославившийся благодаря роли Соколиного Глаза в киновселенной Marvel, откровенно поделился переживаниями, связанными с трагическим инцидентом, произошедшим в начале 2023 года. Тогда артист оказался в тяжелом состоянии после несчастного случая с снегоуборочной техникой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: dailymail.co.uk

Несчастный случай на заснеженной дороге

Инцидент произошел в штате Невада, где Реннер жил неподалеку от своего дома. Он использовал снегоуборочную машину – ратрак – для расчистки дороги. По неосторожности актер забыл поставить технику на ручной тормоз и вышел из кабины, чтобы помочь родственнику. В этот момент тяжелая машина начала двигаться. Пытаясь остановить ратрак, Реннер оказался под его гусеницами.

Тяжелые травмы и экстренная помощь

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и медики. Актер был срочно госпитализирован с многочисленными травмами: переломами, внутренними повреждениями и сильной кровопотерей. Благодаря быстрой реакции его соседа с медицинским образованием, который наложил жгут и вызвал скорую помощь, Реннеру удалось выжить.

В больнице актер перенес сложную операцию, за которой последовал длительный курс восстановления и реабилитации.

«Это было облегчение»: переживания в момент клинической смерти

В недавнем подкасте телеведущей Келли Рипы Джереми Реннер признался, что в момент клинической смерти испытал не страх, а удивительное чувство покоя.

«Это было так волшебно. И я не хотел возвращаться», — поделился он.

По словам актера, он пережил состояние полной тишины и умиротворения, которое запомнилось ему как один из самых необычных опытов в жизни.

Новый взгляд на жизнь

После возвращения к жизни Реннер стал по-другому относиться к окружающему миру. Он признался, что утратил страх перед смертью, стал меньше волноваться по мелочам и переоценил важность личных отношений.

Теперь актер старается уделять максимум внимания близким и жить осознанно, ценя каждый день.