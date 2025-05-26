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26.05.2025, 18:26

Запад снял все ограничения: Украина получила право наносить удары вглубь России

Новости Мира 0 837

Германия больше не накладывает ограничений на дальность действия вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR, отметив, что подобные меры ранее уже приняли Великобритания, Франция и США, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Getty Images / South Korean Defense Ministry
© Getty Images / South Korean Defense Ministry

Канцлер Мерц подтвердил: Украина сможет наносить удары по целям на территории России

«Теперь не существует никаких ограничений по дальности действия для оружия, передаваемого Украине. Это касается не только Германии, но и других западных стран. Следовательно, Украина может использовать эти вооружения, включая нанесение ударов по военным объектам на территории России. Ранее такая возможность отсутствовала», — подчеркнул Мерц.

Западная поддержка усиливается

Снятие ограничений означает существенное расширение возможностей ВСУ в ведении боевых действий. В частности, теперь Украина может использовать дальнобойное вооружение не только в оборонительных, но и в наступательных операциях на вражеской территории.

Такой подход отражает эволюцию позиции Запада. Еще в ноябре 2024 года США, при президенте Джо Байдене, одобрили использование ракет ATACMS для нанесения ударов по объектам на территории России. Вскоре аналогичные решения приняли Великобритания и Франция в отношении своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Вопрос о Taurus: Берлин меняет тон

Одним из наиболее обсуждаемых видов вооружения остаются крылатые ракеты Taurus, разработанные совместно Германией и Швецией. В апреле Фридрих Мерц допускал возможность их поставок Украине, если будет достигнуто согласие с европейскими партнерами.

Однако вскоре после этого канцлер заявил, что поставки Taurus в ближайшее время не планируются, сославшись на необходимость длительной подготовки украинских военных для их использования. Тогда же Мерц отметил, что обсуждение вопроса о передаче столь сложного вооружения следовало бы вести непублично.

Реакция России: участие НАТО становится всё более очевидным

Решение Германии вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что нанесение ударов по российским объектам с применением немецкого вооружения будет расценено как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что высокоточное дальнобойное оружие Украина может применять только с участием военных специалистов стран НАТО. По его словам, это свидетельствует о прямом вовлечении западных государств в конфликт, что радикально меняет его природу и означает, что члены альянса фактически вступают в войну против России.

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