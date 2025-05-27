Названо средство продления жизни до девяноста лет

Исследование, опубликованное в научном журнале The Journals of Gerontology: Series A, указывает на возможную связь между приемом метформина и снижением риска преждевременной смерти. В исследовании использовались данные из масштабного проекта Women’s Health Initiative, охватывающего женщин старшего возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Американские ученые выяснили, что один из самых популярных препаратов для лечения диабета второго типа может быть связан с увеличением продолжительности жизни.

Как проводилось исследование

Участницами стали женщины старше 60 лет, у которых диабет был диагностирован впервые. Все они ранее не проходили терапию по поводу этого заболевания. Исследователи использовали метод моделирования идеального клинического испытания — так называемую имитацию целевого исследования — чтобы максимально приблизить результаты к реальным клиническим условиям.

Женщин разделили на две группы:

одна начинала лечение с метформина ;

другая — с производных сульфонилмочевины, другого распространенного противодиабетического средства.

Учитывались десятки параметров, включая индекс массы тела, уровень физической активности, наличие сопутствующих заболеваний и другие факторы, влияющие на здоровье и выживаемость.

Результаты: минус 30% риска смерти

В течение 15 лет наблюдений выяснилось, что женщины, принимавшие метформин, имели на 30% меньший риск умереть до 90 лет, по сравнению с участницами второй группы. Таким образом, исследование выявило положительную ассоциацию между началом терапии метформином и более высокой продолжительностью жизни.

Важные оговорки

Авторы исследования подчеркивают, что пока нельзя утверждать о прямом причинно-следственном эффекте. Речь идет лишь о сравнении с другим препаратом, и возможно, что результат обусловлен не самим метформином, а косвенными факторами. Чтобы подтвердить гипотезу о продлении жизни, необходимы дополнительные, более строгие исследования — прежде всего, рандомизированные контролируемые испытания.