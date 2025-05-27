Названо средство продления жизни до девяноста лет

Исследование, опубликованное в научном журнале The Journals of Gerontology: Series A, указывает на возможную связь между приемом метформина и снижением риска преждевременной смерти. В исследовании использовались данные из масштабного проекта Women’s Health Initiative, охватывающего женщин старшего возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Американские ученые выяснили, что один из самых популярных препаратов для лечения диабета второго типа может быть связан с увеличением продолжительности жизни.
Участницами стали женщины старше 60 лет, у которых диабет был диагностирован впервые. Все они ранее не проходили терапию по поводу этого заболевания. Исследователи использовали метод моделирования идеального клинического испытания — так называемую имитацию целевого исследования — чтобы максимально приблизить результаты к реальным клиническим условиям.
Женщин разделили на две группы:
одна начинала лечение с метформина;
другая — с производных сульфонилмочевины, другого распространенного противодиабетического средства.
Учитывались десятки параметров, включая индекс массы тела, уровень физической активности, наличие сопутствующих заболеваний и другие факторы, влияющие на здоровье и выживаемость.
В течение 15 лет наблюдений выяснилось, что женщины, принимавшие метформин, имели на 30% меньший риск умереть до 90 лет, по сравнению с участницами второй группы. Таким образом, исследование выявило положительную ассоциацию между началом терапии метформином и более высокой продолжительностью жизни.
Авторы исследования подчеркивают, что пока нельзя утверждать о прямом причинно-следственном эффекте. Речь идет лишь о сравнении с другим препаратом, и возможно, что результат обусловлен не самим метформином, а косвенными факторами. Чтобы подтвердить гипотезу о продлении жизни, необходимы дополнительные, более строгие исследования — прежде всего, рандомизированные контролируемые испытания.
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