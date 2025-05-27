18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.04
581.72
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.05.2025, 20:53

Названо средство продления жизни до девяноста лет

Новости Мира 0 738

Исследование, опубликованное в научном журнале The Journals of Gerontology: Series A, указывает на возможную связь между приемом метформина и снижением риска преждевременной смерти. В исследовании использовались данные из масштабного проекта Women’s Health Initiative, охватывающего женщин старшего возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Oliver Rossi / Getty Images
Фото: Oliver Rossi / Getty Images

Американские ученые выяснили, что один из самых популярных препаратов для лечения диабета второго типа может быть связан с увеличением продолжительности жизни.

Как проводилось исследование

Участницами стали женщины старше 60 лет, у которых диабет был диагностирован впервые. Все они ранее не проходили терапию по поводу этого заболевания. Исследователи использовали метод моделирования идеального клинического испытания — так называемую имитацию целевого исследования — чтобы максимально приблизить результаты к реальным клиническим условиям.

Женщин разделили на две группы:

  • одна начинала лечение с метформина;

  • другая — с производных сульфонилмочевины, другого распространенного противодиабетического средства.

Учитывались десятки параметров, включая индекс массы тела, уровень физической активности, наличие сопутствующих заболеваний и другие факторы, влияющие на здоровье и выживаемость.

Результаты: минус 30% риска смерти

В течение 15 лет наблюдений выяснилось, что женщины, принимавшие метформин, имели на 30% меньший риск умереть до 90 лет, по сравнению с участницами второй группы. Таким образом, исследование выявило положительную ассоциацию между началом терапии метформином и более высокой продолжительностью жизни.

Важные оговорки

Авторы исследования подчеркивают, что пока нельзя утверждать о прямом причинно-следственном эффекте. Речь идет лишь о сравнении с другим препаратом, и возможно, что результат обусловлен не самим метформином, а косвенными факторами. Чтобы подтвердить гипотезу о продлении жизни, необходимы дополнительные, более строгие исследования — прежде всего, рандомизированные контролируемые испытания.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А то думал что продлить жизнь можно с помощью увеличения ПЕНСИИ.
27.05.2025, 03:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!