Часть мигрантов в России хотят освободить от экзамена по русскому языку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об освобождении ряда трудовых мигрантов от обязательной сдачи экзамена по русскому языку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на проект поправок, подготовленный Министерством науки и высшего образования РФ, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Освобождение по квоте: кого коснутся поправки

Изменения предлагается внести в статьи 15 и 18 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно документу, от языкового экзамена освободят иностранных работников, получивших разрешение на трудоустройство в рамках правительственной квоты. Это касается не только экзамена по русскому языку, но и проверок знаний по истории России и основам российского законодательства.

Сколько мигрантов затронет нововведение

На 2025 год в России установлена квота на 234 958 разрешений для трудовых мигрантов. Именно те иностранцы, чье трудоустройство осуществляется в пределах этой квоты, смогут воспользоваться предлагаемыми послаблениями.

Предыстория: обязательные экзамены с 2014 года

С 2014 года мигранты, претендующие на патент, вид на жительство или гражданство РФ, обязаны сдавать комплексный экзамен, включающий русский язык, знание истории страны и основ законодательства. Эта мера была введена для интеграции иностранцев в российское общество и повышения их правовой грамотности.

Экзамен для детей-мигрантов: новые правила и первые итоги

С апреля 2025 года в России также вступили в силу новые требования для детей-мигрантов, поступающих в школы. Теперь несовершеннолетние иностранцы обязаны продемонстрировать знания русского языка, чтобы быть зачисленными в учебное заведение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая озвучил первые результаты внедрения этих правил. По его данным:

на экзамен записались 1762 ребенка;

81% из них было отказано в приеме документов;

к тестированию допустили лишь 335 человек;

экзамен пришли сдавать 44 ребенка;

успешно справились с заданиями только 27 учеников.

Контекст: баланс между контролем и интеграцией

Предложенные послабления для мигрантов, работающих по квотам, говорят о попытке властей упростить бюрократические процедуры для привлечения необходимых трудовых ресурсов. Однако параллельно усиливаются меры по языковой и правовой адаптации других категорий мигрантов, включая детей, что свидетельствует о стремлении государства контролировать уровень интеграции иностранных граждан в российское общество.