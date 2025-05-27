«Не дожил совсем немножко»: убит пенсионер, над которым издевались военные ВСУ

74-летний Александр Григорьев, житель села Гоголевка Курской области, погиб в период украинской оккупации. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили при зачистке территории. Ранее пенсионер попал на видео, где над ним издевались украинские военные. Родственники уверены — мужчину убили именно солдаты ВСУ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Оккупация, издевательства и трагическая смерть

Село Гоголевка находилось под контролем украинских сил с 6 августа 2024 года. Лишь в конце марта 2025-го Министерство обороны РФ объявило о возвращении населённого пункта под российскую юрисдикцию. По данным ведомства, 28 марта подразделения группировки войск «Север» освободили село, а уже 31 марта туда вошли десантные части, установив российский флаг.

По официальной информации, смерть Григорьева наступила 25 марта — менее чем за неделю до прихода российских войск. Правительство Курской области сообщило, что его тело с огнестрельными ранениями было найдено в ходе зачистки. Впоследствии Александра Степановича кремировали, а прах планируется захоронить на его малой родине в Донбассе.

Скандальное видео с участием Григорьева

Летом 2024 года в сети появилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На записи украинские военнослужащие, один из которых был в каске с символикой СС, грубо издевались над пожилым мужчиной. Они называли его «русским Иваном», имитировали немецкий акцент и оскорбляли:

«Иди пей водка. Шнапс, йа-йа! Гут!» — говорил один из них, а затем добавлял: «Русише швайне».

На видео были также заметны дорожные указатели на Белгород и Коренево, разрушенная военная техника и пикап ВСУ с пулемётом. Позже появилась вторая запись, на которой Григорьев показывает украинский паспорт и говорит, что ночевал на обочине. Его дочь тогда пояснила, что паспорт остался у отца со времён проживания в Макеевке до 2014 года, а позже он получил гражданство России.

Реакция семьи и властей

Дочь погибшего подтвердила СМИ, что её отца убили украинские военные незадолго до освобождения Гоголевки:

«Он прожил там всё время оккупации, и в самом конце его убили. Он умер 25 марта. Не дожил совсем немного…», — рассказала она РИА Новости.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично позвонил дочери Григорьева и выразил соболезнования. В Telegram он назвал действия украинских военных «звериной жестокостью» и заверил, что все виновные понесут наказание:

«Кадры с издевательствами никого не могут оставить равнодушными. Уверен, что каждый преступник будет найден и наказан!»

Документы о преступлениях ВСУ

В начале апреля Международный общественный трибунал по преступлениям против гражданского населения подтвердил: во время оккупации ВСУ совершали убийства мирных жителей Курской области. По словам члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, в распоряжении трибунала имеются доказательства массовых и целенаправленных расправ над пожилыми людьми и женщинами: