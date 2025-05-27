Риск развития деменции зависит от качества мышц, выяснили ученые

Ученые из Университета Досися (Япония) установили, что физическое состояние скелетных мышц напрямую связано с риском ухудшения когнитивных функций, включая деменцию. Исследование опубликовано в авторитетном медицинском журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Как мышцы связаны с когнитивным здоровьем

Специалисты сосредоточились на изучении саркопении — возрастного состояния, при котором снижается масса и функциональность скелетных мышц. Оказалось, что именно это может быть важным предиктором когнитивных расстройств.

В исследовании участвовали 263 жителя Японии в возрасте от 40 лет и старше. Целью было выявить, какие показатели мышечного состояния — их масса, качество или сила — наиболее точно коррелируют с риском ухудшения памяти, внимания и других умственных способностей.

Как проходило исследование

Для оценки состояния мышц и когнитивных способностей ученые использовали несколько методик:

Фазовый угол — параметр биоимпедансного анализа, отражающий качество клеточной структуры и общее состояние мышц.

Сила кистевого сжатия — показатель мышечной силы.

Масса конечностей — рассчитанная с учетом роста и индекса массы тела.

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA-J) — включала задания на память, внимание, речь и способность к планированию.

Основные выводы: качество мышц важнее их количества

По словам доктора Кентаро Икэуэ, одного из авторов исследования, наибольшее значение имел именно фазовый угол. У женщин его высокие значения оказались связаны с пониженным риском когнитивных нарушений, в том числе в сфере речи и внимания. У мужчин этот показатель в большей степени отражал состояние памяти.

«Мы обнаружили, что у женщин более высокий фазовый угол ассоциируется с лучшими результатами тестов на когнитивные функции, — отметил Икэуэ. — Кроме того, у людей обоих полов хорошее качество мышц помогает сохранять память».

Почему результаты различаются у мужчин и женщин

Исследователи подчеркивают, что обнаруженные половые различия могут быть обусловлены гормональными особенностями и различиями в физиологии. Это открывает перспективы для более точной диагностики и профилактики когнитивных расстройств с учетом пола пациента.

Что это значит для здоровья

Результаты работы подтверждают важность сохранения не только мышечной массы, но и ее качества с возрастом. Регулярная физическая активность, питание и контроль за состоянием мышц могут стать одним из способов профилактики деменции — особенно у женщин в возрасте.