Умственные способности ворон и сорок шокировали ученых

Международная команда ученых из Великобритании и Сингапура представила результаты нового исследования, согласно которому представители семейства врановых — в частности вороны, сороки и сойки — обладают уровнем интеллекта и самосознания, сопоставимым с высшими приматами. Работа опубликована в научном журнале Animal Cognition, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Исключительные сенсорные и когнитивные способности

Ученые отметили, что врановые демонстрируют удивительные способности, выходящие далеко за рамки поведения, характерного для большинства птиц:

Острое зрение позволяет им точно ориентироваться в пространстве даже на большой скорости;

Развитый слух дает возможность распознавать отдельных особей по голосу;

Обоняние используется для обнаружения спрятанной или зарытой пищи.

Однако особое внимание исследователи уделили феноменальной памяти этих птиц.

Память и планирование: еда, инструменты и будущее

Некоторые виды врановых способны запомнить расположение более тысячи тайников с пищей. Причем они умеют:

Различать скоропортящиеся продукты (например, насекомых) и долгохранящиеся (орехи);

Планировать использование тайников в будущем;

Откладывать инструменты с целью их последующего применения — что говорит о наличии зачатков абстрактного мышления.

Эмоции и поведение: зеркальное узнавание и социальные уловки

Исследование также подтвердило, что вороны и сороки обладают богатой эмоциональной палитрой. Они могут:

Испытывать радость , например, после успешного действия;

Проявлять пессимизм в случае неудачи;

Быть осторожными при встрече с новым предметом — поведение, известное как неофобия.

Среди социальных навыков врановых особенно выделяются:

Узнавание себя в зеркале — редкое для животных умение, свидетельствующее о наличии самосознания;

Понимание намерений других особей и даже манипуляции информацией: например, если ворона прячет еду и знает, что за ней наблюдают, она может изменить место тайника — но делает это только в том случае, если у нее уже был опыт воровства у других.

Интересен и другой поведенческий момент: самцы соек в процессе ухаживания запоминают вкусовые предпочтения самок и приносят угощение в соответствии с их желаниями.

Уникальное строение мозга

Мозг врановых анатомически отличается от мозга млекопитающих. У них отсутствует мозолистое тело, соединяющее полушария — элемент, критически важный для интеграции информации у людей и приматов. Это позволяет предположить, что их сознание может функционировать по-другому — возможно, ближе к модели «разделенного мозга», когда каждое полушарие работает автономно.

Тем не менее, отсутствие подобных структур не мешает птицам демонстрировать высокий уровень интеллектуальной активности, включая:

Использование орудий;

Стратегическое мышление;

Социальную адаптацию.

Призыв к переосмыслению отношения к птицам

Авторы исследования подчеркивают, что сознание и интеллект животных, особенно птиц, по-прежнему остаются недостаточно изученными областями науки. Они призывают к более внимательному и глубокому анализу их когнитивных и эмоциональных способностей.

Также поднимается важный этический вопрос: при содержании в неволе необходимо учитывать: