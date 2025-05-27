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27.05.2025, 08:59

Умственные способности ворон и сорок шокировали ученых

Новости Мира 0 479

Международная команда ученых из Великобритании и Сингапура представила результаты нового исследования, согласно которому представители семейства врановых — в частности вороны, сороки и сойки — обладают уровнем интеллекта и самосознания, сопоставимым с высшими приматами. Работа опубликована в научном журнале Animal Cognition, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Исключительные сенсорные и когнитивные способности

Ученые отметили, что врановые демонстрируют удивительные способности, выходящие далеко за рамки поведения, характерного для большинства птиц:

  • Острое зрение позволяет им точно ориентироваться в пространстве даже на большой скорости;

  • Развитый слух дает возможность распознавать отдельных особей по голосу;

  • Обоняние используется для обнаружения спрятанной или зарытой пищи.

Однако особое внимание исследователи уделили феноменальной памяти этих птиц.

Память и планирование: еда, инструменты и будущее

Некоторые виды врановых способны запомнить расположение более тысячи тайников с пищей. Причем они умеют:

  • Различать скоропортящиеся продукты (например, насекомых) и долгохранящиеся (орехи);

  • Планировать использование тайников в будущем;

  • Откладывать инструменты с целью их последующего применения — что говорит о наличии зачатков абстрактного мышления.

Эмоции и поведение: зеркальное узнавание и социальные уловки

Исследование также подтвердило, что вороны и сороки обладают богатой эмоциональной палитрой. Они могут:

  • Испытывать радость, например, после успешного действия;

  • Проявлять пессимизм в случае неудачи;

  • Быть осторожными при встрече с новым предметом — поведение, известное как неофобия.

Среди социальных навыков врановых особенно выделяются:

  • Узнавание себя в зеркале — редкое для животных умение, свидетельствующее о наличии самосознания;

  • Понимание намерений других особей и даже манипуляции информацией: например, если ворона прячет еду и знает, что за ней наблюдают, она может изменить место тайника — но делает это только в том случае, если у нее уже был опыт воровства у других.

Интересен и другой поведенческий момент: самцы соек в процессе ухаживания запоминают вкусовые предпочтения самок и приносят угощение в соответствии с их желаниями.

Уникальное строение мозга

Мозг врановых анатомически отличается от мозга млекопитающих. У них отсутствует мозолистое тело, соединяющее полушария — элемент, критически важный для интеграции информации у людей и приматов. Это позволяет предположить, что их сознание может функционировать по-другому — возможно, ближе к модели «разделенного мозга», когда каждое полушарие работает автономно.

Тем не менее, отсутствие подобных структур не мешает птицам демонстрировать высокий уровень интеллектуальной активности, включая:

  • Использование орудий;

  • Стратегическое мышление;

  • Социальную адаптацию.

Призыв к переосмыслению отношения к птицам

Авторы исследования подчеркивают, что сознание и интеллект животных, особенно птиц, по-прежнему остаются недостаточно изученными областями науки. Они призывают к более внимательному и глубокому анализу их когнитивных и эмоциональных способностей.

Также поднимается важный этический вопрос: при содержании в неволе необходимо учитывать:

  • Их долговременную память, из-за которой негативный опыт может оставлять глубокие следы;

  • Склонность к неофобии, требующую бережного обращения с любыми новыми объектами и условиями.

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