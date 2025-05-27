Басков молчит 36 часов за 300 тысяч: почему певец платит, чтобы не говорить

Известный российский певец Николай Басков рассказал о своем необычном способе перезагрузки и восстановления. В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» артист признался, что ежегодно отправляется в уединенное место на Алтае, где проводит время в полной тишине и отрешенности от внешнего мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отдых класса люкс в горах

Для своего уединенного отдыха Басков выбирает пятизвездочный отель на Телецком озере в Горном Алтае. По данным СМИ, проживание в шале обходится в круглую сумму — около 300 тысяч рублей в сутки. Однако певца не смущает такая стоимость: он подчеркивает, что именно здесь находит душевное равновесие и избавляется от накопленного стресса.

36 часов абсолютного молчания

Самый необычный элемент этого ретрита — практика длительного молчания. По словам Баскова, перед тем как полностью замолчать, он берет два дня на подготовку. Затем следует 36-часовой период полной тишины.

«Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают», — рассказывает певец.

«Молчание для меня — это полное восстановление всего».

Аскеза, природа и минимум контактов

Во время отдыха артист сознательно отказывается от социальных сетей и другой цифровой активности. Вместо этого он посвящает время оздоровительным ваннам, рыбалке и даже вертолетным прогулкам над живописными пейзажами Алтая. Для связи с родными у него имеется отдельный «специальный телефон», который он использует только при необходимости.

Народная медицина — в приоритете

Николай Басков также отметил, что предпочитает народные методы лечения. В частности, при боли в горле он не спешит к таблеткам, а использует проверенное средство — пуховый платок, которым обматывает шею. Артист утверждает, что уже через три дня простуда отступает.