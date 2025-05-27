Как распознать переизбыток соли в организме

Чрезмерное потребление соли может стать причиной множества проблем со здоровьем. При этом далеко не всегда излишек натрия проявляется очевидными признаками вроде отеков. Детский эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, на какие скрытые симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя скорректировать рацион, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам специалиста, многие считают, что если утром нет отеков и кольца свободно надеваются, значит, с солью всё в норме. Но это — опасный миф. В реальности избыток соли может долго не проявляться внешне, однако давать о себе знать через общее самочувствие, которое часто списывают на усталость, жару или возрастные изменения.
Ощущение сухости во рту, будто "язык как наждачка"
Невозможность утолить жажду, даже после большого количества воды
Отсутствие отклонений в анализах на глюкозу
Это может быть признаком того, что организм пытается разбавить слишком солёную кровь и подаёт сигнал — ему нужно больше воды.
Головная боль, тяжесть в голове, пульсация в висках
Общая слабость
Повышенное давление, даже у тех, кто ранее не жаловался
Соль задерживает воду, что увеличивает объём крови и создаёт нагрузку на сосуды.
Перебои в работе сердца
Ощущение волнения без видимых причин
Сердцебиение даже в состоянии покоя
Это следствие электролитного дисбаланса, при котором сердце работает в усиленном режиме.
Усиленная тяга к солёному
Полное отвращение к солёной пище
Мозг может требовать больше соли при её избытке, особенно если человек привык к пересоленной еде. Иногда наоборот — даже слабосолёная пища начинает казаться чрезмерно насыщенной.
Судороги в ногах, особенно по ночам
Скованность в области спины
Общая дрожь в теле
Переизбыток соли нарушает соотношение важных минералов (натрия, калия, магния), что приводит к мышечным симптомам.
Врач рекомендует следующие шаги:
Снизить потребление соли — не только отказаться от досаливания, но и сократить употребление переработанных продуктов: колбас, соусов, консервов, маринадов.
Пить воду равномерно в течение дня, избегая больших объёмов за один раз.
Увеличить долю продуктов, богатых калием и магнием: овощи, зелень, орехи, авокадо, гречка.
Проконтролировать давление, при необходимости — сдать анализы и обсудить ситуацию с терапевтом.
Дарья Хайкина подчёркивает: соль — это не яд, но и не безобидная приправа. Она может серьёзно повлиять на самочувствие, даже если отсутствуют видимые признаки вроде отеков. Главное — научиться распознавать сигналы организма и вовремя на них реагировать.
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