Как распознать переизбыток соли в организме

Чрезмерное потребление соли может стать причиной множества проблем со здоровьем. При этом далеко не всегда излишек натрия проявляется очевидными признаками вроде отеков. Детский эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, на какие скрытые симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя скорректировать рацион, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Заблуждение: если нет отеков — всё в порядке

По словам специалиста, многие считают, что если утром нет отеков и кольца свободно надеваются, значит, с солью всё в норме. Но это — опасный миф. В реальности избыток соли может долго не проявляться внешне, однако давать о себе знать через общее самочувствие, которое часто списывают на усталость, жару или возрастные изменения.

Основные признаки переизбытка соли в организме

1. Постоянная жажда при нормальном уровне сахара

Ощущение сухости во рту, будто "язык как наждачка"

Невозможность утолить жажду, даже после большого количества воды

Отсутствие отклонений в анализах на глюкозу

Это может быть признаком того, что организм пытается разбавить слишком солёную кровь и подаёт сигнал — ему нужно больше воды.

2. Скачки давления и головные боли

Головная боль, тяжесть в голове, пульсация в висках

Общая слабость

Повышенное давление, даже у тех, кто ранее не жаловался

Соль задерживает воду, что увеличивает объём крови и создаёт нагрузку на сосуды.

3. Учащённое сердцебиение и беспричинная тревожность

Перебои в работе сердца

Ощущение волнения без видимых причин

Сердцебиение даже в состоянии покоя

Это следствие электролитного дисбаланса, при котором сердце работает в усиленном режиме.

4. Изменения вкусовых предпочтений

Усиленная тяга к солёному

Полное отвращение к солёной пище

Мозг может требовать больше соли при её избытке, особенно если человек привык к пересоленной еде. Иногда наоборот — даже слабосолёная пища начинает казаться чрезмерно насыщенной.

5. Судороги и мышечная скованность

Судороги в ногах, особенно по ночам

Скованность в области спины

Общая дрожь в теле

Переизбыток соли нарушает соотношение важных минералов (натрия, калия, магния), что приводит к мышечным симптомам.

Что делать при подозрении на избыток соли

Врач рекомендует следующие шаги:

Снизить потребление соли — не только отказаться от досаливания, но и сократить употребление переработанных продуктов: колбас, соусов, консервов, маринадов.

Пить воду равномерно в течение дня , избегая больших объёмов за один раз.

Увеличить долю продуктов, богатых калием и магнием : овощи, зелень, орехи, авокадо, гречка.

Проконтролировать давление, при необходимости — сдать анализы и обсудить ситуацию с терапевтом.

Соль: друг или враг?

Дарья Хайкина подчёркивает: соль — это не яд, но и не безобидная приправа. Она может серьёзно повлиять на самочувствие, даже если отсутствуют видимые признаки вроде отеков. Главное — научиться распознавать сигналы организма и вовремя на них реагировать.