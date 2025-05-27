18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
580.94
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.05.2025, 11:38

Как распознать переизбыток соли в организме

Новости Мира 0 428

Чрезмерное потребление соли может стать причиной множества проблем со здоровьем. При этом далеко не всегда излишек натрия проявляется очевидными признаками вроде отеков. Детский эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, на какие скрытые симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя скорректировать рацион, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Заблуждение: если нет отеков — всё в порядке

По словам специалиста, многие считают, что если утром нет отеков и кольца свободно надеваются, значит, с солью всё в норме. Но это — опасный миф. В реальности избыток соли может долго не проявляться внешне, однако давать о себе знать через общее самочувствие, которое часто списывают на усталость, жару или возрастные изменения.

Основные признаки переизбытка соли в организме

1. Постоянная жажда при нормальном уровне сахара

  • Ощущение сухости во рту, будто "язык как наждачка"

  • Невозможность утолить жажду, даже после большого количества воды

  • Отсутствие отклонений в анализах на глюкозу

Это может быть признаком того, что организм пытается разбавить слишком солёную кровь и подаёт сигнал — ему нужно больше воды.

2. Скачки давления и головные боли

  • Головная боль, тяжесть в голове, пульсация в висках

  • Общая слабость

  • Повышенное давление, даже у тех, кто ранее не жаловался

Соль задерживает воду, что увеличивает объём крови и создаёт нагрузку на сосуды.

3. Учащённое сердцебиение и беспричинная тревожность

  • Перебои в работе сердца

  • Ощущение волнения без видимых причин

  • Сердцебиение даже в состоянии покоя

Это следствие электролитного дисбаланса, при котором сердце работает в усиленном режиме.

4. Изменения вкусовых предпочтений

  • Усиленная тяга к солёному

  • Полное отвращение к солёной пище

Мозг может требовать больше соли при её избытке, особенно если человек привык к пересоленной еде. Иногда наоборот — даже слабосолёная пища начинает казаться чрезмерно насыщенной.

5. Судороги и мышечная скованность

  • Судороги в ногах, особенно по ночам

  • Скованность в области спины

  • Общая дрожь в теле

Переизбыток соли нарушает соотношение важных минералов (натрия, калия, магния), что приводит к мышечным симптомам.

Что делать при подозрении на избыток соли

Врач рекомендует следующие шаги:

  • Снизить потребление соли — не только отказаться от досаливания, но и сократить употребление переработанных продуктов: колбас, соусов, консервов, маринадов.

  • Пить воду равномерно в течение дня, избегая больших объёмов за один раз.

  • Увеличить долю продуктов, богатых калием и магнием: овощи, зелень, орехи, авокадо, гречка.

  • Проконтролировать давление, при необходимости — сдать анализы и обсудить ситуацию с терапевтом.

Соль: друг или враг?

Дарья Хайкина подчёркивает: соль — это не яд, но и не безобидная приправа. Она может серьёзно повлиять на самочувствие, даже если отсутствуют видимые признаки вроде отеков. Главное — научиться распознавать сигналы организма и вовремя на них реагировать.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!