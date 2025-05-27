Трагедия на чемпионском параде в Ливерпуле: автомобиль въехал в толпу, десятки пострадавших

Празднование долгожданной победы футбольного клуба «Ливерпуль» закончилось трагедией. Во время торжественного парада на улицах города произошло ЧП — автомобиль на высокой скорости врезался в толпу болельщиков, приведя к многочисленным жертвам, сообщает Lada.kz со ссылкой на sovsport.ru
Инцидент произошёл на Уотер-стрит, где собрались тысячи жителей Мерсисайда, чтобы отпраздновать чемпионство любимого клуба. По информации Северо-Западной службы скорой помощи, в результате наезда автомобиля пострадали порядка 50 человек, в том числе четверо детей. Двое находятся в тяжёлом состоянии, включая одного несовершеннолетнего.
Полиция Мерсисайда оперативно задержала подозреваемого — им оказался 53-летний белый мужчина, гражданин Великобритании. Он, по предварительным данным, находился за рулём автомобиля во время наезда. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что случившееся не рассматривается как террористический акт.
Очевидцы сообщают, что момент трагедии сопровождался паникой: люди кричали, падали, пытались укрыться. «Это были ужасающие сцены. Люди были в шоке, дети плакали. То, что должно было стать праздником, обернулось настоящим кошмаром», — рассказал один из свидетелей.
ФК «Ливерпуль» выразил глубокую обеспокоенность и соболезнования всем пострадавшим. В официальном заявлении клуба говорится:
«Мы находимся в тесном контакте с полицией Мерсисайда в связи с инцидентом на Уотер-стрит, который произошёл в финальной части чемпионского парада. Наши мысли — с теми, кто пострадал. Мы продолжаем оказывать всю необходимую поддержку экстренным службам и местным властям».
Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер. Он назвал случившееся «ужасным» и поблагодарил полицию и службы спасения за быстрые и слаженные действия:
«Сцены в Ливерпуле ужасны. Я выражаю признательность всем, кто работает на месте происшествия, за их мужество и профессионализм. Мои мысли — с пострадавшими и их близкими».
Массовое торжество было досрочно завершено. Власти обратились к свидетелям происшествия с просьбой предоставить любую информацию или записи, которые могут помочь в расследовании.
Состояние пострадавших продолжает контролироваться врачами. Полиция работает над установлением точных обстоятельств и мотива произошедшего. В городе ощущается волна солидарности: местные жители предлагают помощь семьям пострадавших, а в социальных сетях распространяются слова поддержки и сочувствия.
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