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27.05.2025, 14:06

Трагедия на чемпионском параде в Ливерпуле: автомобиль въехал в толпу, десятки пострадавших

Новости Мира 0 505

Празднование долгожданной победы футбольного клуба «Ливерпуль» закончилось трагедией. Во время торжественного парада на улицах города произошло ЧП — автомобиль на высокой скорости врезался в толпу болельщиков, приведя к многочисленным жертвам, сообщает Lada.kz со ссылкой на sovsport.ru

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Атака на Уотер-стрит: десятки госпитализированных

Инцидент произошёл на Уотер-стрит, где собрались тысячи жителей Мерсисайда, чтобы отпраздновать чемпионство любимого клуба. По информации Северо-Западной службы скорой помощи, в результате наезда автомобиля пострадали порядка 50 человек, в том числе четверо детей. Двое находятся в тяжёлом состоянии, включая одного несовершеннолетнего.

Задержание водителя и действия полиции

Полиция Мерсисайда оперативно задержала подозреваемого — им оказался 53-летний белый мужчина, гражданин Великобритании. Он, по предварительным данным, находился за рулём автомобиля во время наезда. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что случившееся не рассматривается как террористический акт.

Паника и хаос на месте происшествия

Очевидцы сообщают, что момент трагедии сопровождался паникой: люди кричали, падали, пытались укрыться. «Это были ужасающие сцены. Люди были в шоке, дети плакали. То, что должно было стать праздником, обернулось настоящим кошмаром», — рассказал один из свидетелей.

Реакция футбольного клуба и официальных лиц

ФК «Ливерпуль» выразил глубокую обеспокоенность и соболезнования всем пострадавшим. В официальном заявлении клуба говорится:

«Мы находимся в тесном контакте с полицией Мерсисайда в связи с инцидентом на Уотер-стрит, который произошёл в финальной части чемпионского парада. Наши мысли — с теми, кто пострадал. Мы продолжаем оказывать всю необходимую поддержку экстренным службам и местным властям».

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер. Он назвал случившееся «ужасным» и поблагодарил полицию и службы спасения за быстрые и слаженные действия:

«Сцены в Ливерпуле ужасны. Я выражаю признательность всем, кто работает на месте происшествия, за их мужество и профессионализм. Мои мысли — с пострадавшими и их близкими».

Празднование остановлено, город объединён трагедией

Массовое торжество было досрочно завершено. Власти обратились к свидетелям происшествия с просьбой предоставить любую информацию или записи, которые могут помочь в расследовании.

Состояние пострадавших продолжает контролироваться врачами. Полиция работает над установлением точных обстоятельств и мотива произошедшего. В городе ощущается волна солидарности: местные жители предлагают помощь семьям пострадавших, а в социальных сетях распространяются слова поддержки и сочувствия.

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