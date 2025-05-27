В Таиланде питон проник в частный дом и спрятался в неожиданном месте

Житель Таиланда обнаружил в своём доме огромного питона, который пробрался внутрь и затаился в неожиданном месте, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: Pictures courtesy of KhaoSod

По данным The Thaiger, в Таиланде мужчина обнаружил в своем доме крупного питона, который проник в квартиру и оказался в чаше унитаза. Инцидент произошел глубокой ночью и был зафиксирован на видео.

По словам хозяина жилья, всё случилось около трёх часов ночи. Он проснулся и пошёл в туалет. Включив свет, мужчина испытал сильный испуг, увидев в унитазе свернувшуюся клубком змею. Опасную находку он записал на видео и позже опубликовал в социальной сети в группе, посвящённой змеям.

Мужчина рассказал, что сразу же обратился за помощью к спасателям. Специалисты прибыли на место и успешно извлекли питона. Как рептилия оказалась в жилище – остаётся неизвестным.

Хочу поблагодарить спасателей, которые оперативно пришли на помощь. Если бы не вы, ребята, просто не знаю, что бы я делал, - написал мужчина.

Пользователи соцсетей активно обсуждали инцидент в комментариях. Некоторые делились советами, как избежать подобных случаев. Среди рекомендаций – регулярная уборка и использование чистящих средств, содержащих кислоту, которые, по словам комментаторов, могут отпугивать змей.