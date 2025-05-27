Кому курение наносит наибольший вред для репродуктивного здоровья

Врач рассказала, на чье репродуктивное здоровье курение оказывает более разрушительное влияние, передет Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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По словам главного врача Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции Светлана Ваганова, курение оказывает значительное негативное влияние на здоровье женщин, особенно на функции репродуктивной системы, передает Pravda-nn.ru.

У женщин, регулярно употребляющих табак, чаще фиксируются нарушения менструального цикла, включая его нерегулярность, удлинённые и более болезненные менструации. Все эти симптомы могут существенно снижать уровень фертильности. Медик подчеркнула, что подобные изменения в организме представляют собой серьёзную угрозу для способности к зачатию и вынашиванию ребёнка.

Кроме того, врач обратила внимание на то, что у мужчин курение также оказывает отрицательное влияние, однако выражается это несколько иначе. У курящих мужчин снижается качество спермы, возникают трудности с эрекцией, что также влияет на репродуктивные способности.

Особое внимание Ваганова уделила последствиям курения во время беременности. По её словам, у женщин, продолжающих курить в период вынашивания ребёнка, значительно повышается риск выкидыша, а также возрастает вероятность развития патологий у плода.