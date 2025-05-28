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27.05.2025, 19:31

Водитель такси отказался отдавать забытые вещи пассажиру в Алматы

Новости Мира 0 3 252

Житель Алматы сообщил о случае, когда водитель Uber отказался вернуть оставленные в машине наушники и перестал выходить на связь, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Алматы произошёл инцидент с участием пользователя сервиса Uber, который не смог вернуть свои личные вещи после завершения поездки.

По словам мужчины, 26 мая в 18:59 он воспользовался услугой UberX. Маршрут поездки пролегал от улицы Тимирязева до улицы Шевченко. Уже после выхода из автомобиля он заметил, что забыл наушники.

Пассажир попытался связаться с водителем, и, как утверждается, тот сначала подтвердил, что действительно нашёл оставленные наушники. Однако позже, по словам алматинца, водитель отказался их возвращать и прекратил любые попытки общения.

Обратившись в службу поддержки Uber, мужчина получил краткий ответ с предложением написать в директ официальной страницы сервиса в Instagram: «Напишите нам о наушниках в директ @uberkazakhstan, пожалуйста. Посмотрим, что ещё для поисков можно сделать».

Житель Алматы решил обнародовать эту ситуацию, чтобы предупредить других пассажиров о необходимости быть особенно внимательными к своим вещам при использовании такси-сервисов.

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