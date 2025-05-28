Магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

Во второй половине недели прогнозируется геомагнитная возмущённость из-за усиления солнечного ветра, вызванного корональными дырами на поверхности Солнца, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) за 27 мая, несмотря на общее снижение солнечной активности, Землю накроют магнитные бури, вызванные образованием корональных дыр на Солнце.

По информации учёных, уже с завтрашнего дня ожидается увеличение скорости солнечного ветра, что может повлиять на магнитное поле планеты. Согласно предварительным данным, повышенные скорость и температура солнечного ветра будут сохраняться до конца недели. Прогнозируемое значение скорости ветра – до 600 км/с. Однако специалисты напоминают, что в прошлые периоды аналогичных прогнозов фактические значения достигали 700-800 км/с, что привело к заметным магнитным бурям.

Эксперты подчеркивают, что даже при умеренном росте параметров солнечного ветра геомагнитная ситуация на планете будет нестабильной. По их оценкам, уже завтра начнутся первые признаки магнитных бурь. Ожидается, что вторая половина недели пройдёт под воздействием геомагнитных возмущений различной силы, и сейчас остаётся лишь определить точную степень их интенсивности.