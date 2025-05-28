Трамп предупредил Путина

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина. По словам Трампа, действия Путина могут привести к серьёзным последствиям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
В своей публикации американский политик подчеркнул, что именно благодаря ему Россия якобы избежала более жёстких последствий:
«Чего не понимает Владимир Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнём!» — написал Дональд Трамп.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания бывшего главы Белого дома. По его словам, столь резкие заявления можно объяснить исключительно эмоциональным состоянием Трампа:
«Эмоциональная перегрузка» — так охарактеризовал Песков тон заявлений американского политика.
Он подчеркнул, что подобные оценки не воспринимаются в Кремле всерьёз.
Несмотря на жёсткую риторику, Трамп не планирует усиливать санкционное давление на Москву. Об этом на условиях анонимности сообщил европейский дипломат в беседе с The New York Times:
Трамп якобы отказался от идеи введения новых ограничений в отношении России.
По словам источника, он «по сути, вышел» из украинского вопроса и не проявляет инициативы в этом направлении.
Ранее Дональд Трамп не раз критиковал участие США в украинском конфликте и заявлял, что при его президентстве военные действия могли быть предотвращены. Его последняя публикация стала новым витком в его резкой риторике в адрес Москвы, несмотря на отсутствие конкретных действий на дипломатическом фронте.
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