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27.05.2025, 21:55

Трамп предупредил Путина

Новости Мира 0 621

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина. По словам Трампа, действия Путина могут привести к серьёзным последствиям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предупреждение от Трампа

В своей публикации американский политик подчеркнул, что именно благодаря ему Россия якобы избежала более жёстких последствий:

«Чего не понимает Владимир Путин, так это того, что если бы не я, то с Россией уже произошло бы много действительно очень ужасных вещей (...). Он играет с огнём!» — написал Дональд Трамп.

Ответ Кремля: "эмоциональная перегрузка"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания бывшего главы Белого дома. По его словам, столь резкие заявления можно объяснить исключительно эмоциональным состоянием Трампа:

  • «Эмоциональная перегрузка» — так охарактеризовал Песков тон заявлений американского политика.

  • Он подчеркнул, что подобные оценки не воспринимаются в Кремле всерьёз.

Без новых санкций

Несмотря на жёсткую риторику, Трамп не планирует усиливать санкционное давление на Москву. Об этом на условиях анонимности сообщил европейский дипломат в беседе с The New York Times:

  • Трамп якобы отказался от идеи введения новых ограничений в отношении России.

  • По словам источника, он «по сути, вышел» из украинского вопроса и не проявляет инициативы в этом направлении.

Контекст

Ранее Дональд Трамп не раз критиковал участие США в украинском конфликте и заявлял, что при его президентстве военные действия могли быть предотвращены. Его последняя публикация стала новым витком в его резкой риторике в адрес Москвы, несмотря на отсутствие конкретных действий на дипломатическом фронте.

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