Стало известно, как платят пенсию заключенным

По данным на начало 2025 года, среди более чем 300 тысяч осуждённых, находящихся в местах лишения свободы, десятки тысяч — пенсионеры. Несмотря на отбывание наказания, они продолжают получать пенсионные выплаты, но с рядом особенностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Сколько пенсионеров находится в тюрьмах

Как сообщил депутат Московской областной думы и глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, в исправительных учреждениях России содержится порядка 313 тысяч человек. Из них:

10,3 тысячи — пенсионеры;

22,5 тысячи — лица предпенсионного возраста.

Порядок начисления пенсий

Пенсия сохраняется даже при нахождении человека в местах заключения. Однако доступ к этим средствам ограничен:

Деньги поступают на отдельный счёт , открываемый в рамках учреждения ФСИН.

Пенсия может использоваться только самим заключённым , например, для покупок в тюремном магазине .

Перевод средств родственникам запрещён, даже при наличии согласия от самого пенсионера.

Как оформляется пенсия

Родственникам заключённых не нужно подавать документы для оформления или продления пенсии:

Все процедуры проходят внутри пенитенциарной системы .

Информация о праве на пенсию передаётся напрямую в Социальный фонд России через ФСИН.

После освобождения человека пенсия начинает выплачиваться на общих основаниях, как и любому другому гражданину.

Индексация и страховой стаж

Анатолий Никитин подчеркнул:

Страховой стаж заключённых полностью сохраняется .

Пенсионные выплаты ежегодно индексируются наравне с остальными категориями граждан, без каких-либо ограничений.

Таким образом, система позволяет сохранить социальные гарантии даже за решёткой, при этом исключая возможность злоупотреблений или нецелевого использования пенсионных средств.