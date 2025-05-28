Вся правда об окрошке: что на самом деле полезнее — квас или кефир?

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд. Она не только освежает в жару, но и способна принести пользу организму. Однако многое зависит от основы, на которой она приготовлена. Бренд-шеф и руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин в интервью «Газете.Ru» рассказал, чем отличается окрошка на квасе, кефире, сыворотке и минеральной воде — и какая из них полезнее, сообщает Lada.kz

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Окрошка на квасе: бодрит и насыщает витаминами группы B

Традиционная и любимая многими версия — окрошка на хлебном квасе. По словам эксперта, квас:

Содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, способствующие пищеварению;

Благотворно влияет на кишечник благодаря дрожжам и молочной кислоте;

Обладает освежающим и тонизирующим эффектом за счет легкой газированности.

Рекомендация: лучше использовать домашний или живой квас — магазинный может быть чрезмерно сладким и содержать искусственные добавки и консерванты.

Окрошка на кефире: поддержка для кишечника

Более мягкий и диетически устойчивый вариант — окрошка на кефире. Такой выбор, по мнению Мосина, особенно хорош для людей с чувствительным желудком:

Кефир — источник пробиотиков, улучшающих микрофлору;

В составе — кальций, белок и витамин D;

Оказывает щадящее воздействие на ЖКТ, в отличие от кваса.

Совет от шефа: чтобы сделать консистенцию более легкой, кефир можно разбавить минеральной водой или обычной холодной.

Окрошка на сыворотке: для тех, кто на диете

Тем, кто придерживается диетического питания, подойдет окрошка на сыворотке. Этот вариант обладает рядом преимуществ:

Сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием;

Является низкокалорийной, но при этом питательной;

Способствует выведению токсинов и улучшает обмен веществ.

Подходит для тех, кто придерживается поста или низкокалорийного рациона.

Окрошка на минеральной воде: легкость и нейтральность

Если человек избегает кисломолочных продуктов или не любит квас, можно выбрать минеральную воду:

Минералка без газа освежает и не перегружает пищеварительную систему;

Хорошо утоляет жажду;

Является самым нейтральным и «легким» вариантом.

Что выбрать: всё зависит от ваших целей

Григорий Мосин подчеркивает: универсального рецепта «самой полезной» окрошки не существует. Выбор зависит от состояния организма и предпочтений:

Для бодрости и классического вкуса — окрошка на квасе;

Для улучшения пищеварения — на кефире или сыворотке;

Для лёгкого питания — на минеральной воде.

Главное правило: использовать только свежие овощи, качественное мясо или грибы (в постной версии) и соблюдать баланс кислотности и пряностей.