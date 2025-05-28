Вся правда об окрошке: что на самом деле полезнее — квас или кефир?

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд. Она не только освежает в жару, но и способна принести пользу организму. Однако многое зависит от основы, на которой она приготовлена. Бренд-шеф и руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин в интервью «Газете.Ru» рассказал, чем отличается окрошка на квасе, кефире, сыворотке и минеральной воде — и какая из них полезнее, сообщает Lada.kz
Традиционная и любимая многими версия — окрошка на хлебном квасе. По словам эксперта, квас:
Содержит витамины группы B, аминокислоты и ферменты, способствующие пищеварению;
Благотворно влияет на кишечник благодаря дрожжам и молочной кислоте;
Обладает освежающим и тонизирующим эффектом за счет легкой газированности.
Рекомендация: лучше использовать домашний или живой квас — магазинный может быть чрезмерно сладким и содержать искусственные добавки и консерванты.
Более мягкий и диетически устойчивый вариант — окрошка на кефире. Такой выбор, по мнению Мосина, особенно хорош для людей с чувствительным желудком:
Кефир — источник пробиотиков, улучшающих микрофлору;
В составе — кальций, белок и витамин D;
Оказывает щадящее воздействие на ЖКТ, в отличие от кваса.
Совет от шефа: чтобы сделать консистенцию более легкой, кефир можно разбавить минеральной водой или обычной холодной.
Тем, кто придерживается диетического питания, подойдет окрошка на сыворотке. Этот вариант обладает рядом преимуществ:
Сыворотка богата лактозой, кальцием и магнием;
Является низкокалорийной, но при этом питательной;
Способствует выведению токсинов и улучшает обмен веществ.
Подходит для тех, кто придерживается поста или низкокалорийного рациона.
Если человек избегает кисломолочных продуктов или не любит квас, можно выбрать минеральную воду:
Минералка без газа освежает и не перегружает пищеварительную систему;
Хорошо утоляет жажду;
Является самым нейтральным и «легким» вариантом.
Григорий Мосин подчеркивает: универсального рецепта «самой полезной» окрошки не существует. Выбор зависит от состояния организма и предпочтений:
Для бодрости и классического вкуса — окрошка на квасе;
Для улучшения пищеварения — на кефире или сыворотке;
Для лёгкого питания — на минеральной воде.
Главное правило: использовать только свежие овощи, качественное мясо или грибы (в постной версии) и соблюдать баланс кислотности и пряностей.
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