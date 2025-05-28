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28.05.2025, 10:43

В России подросток с ножом убил четверых сверстников и погиб при пожаре

Новости Мира 0 1 146

В Иркутской области произошел жуткий инцидент: подросток напал с ножом на сверстников, в результате чего погибли четыре человека. Сам нападавший, по предварительной информации, поджег дом и погиб в огне. Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств трагедии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Нападение в частном доме

Как сообщает СК РФ, трагедия разыгралась в городе Байкальске, в одном из домов садоводческого товарищества «Горный Байкал». По версии следствия, в доме находилась группа подростков, когда один из них внезапно напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних погибли на месте.

Еще четверо подростков получили различные ранения и были доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Поджог и смерть подозреваемого

После нападения, как предполагают следователи, злоумышленник поджег дом. Огонь быстро охватил здание, и сам нападавший погиб в огне. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых подростков, включая самого предполагаемого нападавшего.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Следователи работают на месте трагедии и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотивы преступления.

Возможный повод — вечеринка

По данным Telegram-канала Babr Mash, в момент нападения подростки якобы собрались, чтобы отметить чей-то день рождения. Эти сведения также проверяются следствием.

Еще один случай подростковой агрессии: избиение в московской школе

Накануне также стало известно об ином акте подростковой жестокости, произошедшем в Новой Москве. Двое школьников были арестованы после того, как жестоко избили восьмиклассника.

Причина — внешний вид

Инцидент, как сообщает Telegram-канал Baza, произошел в стенах школы. Подростки напали на ученика из-за его внешнего вида, сочтя его «неформалом». Жертва получила тяжелые травмы: сотрясение мозга, перелом челюсти и потерю сознания на несколько часов. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

Суд арестовал нападавших. Расследование по этому делу также продолжается.

Оба инцидента поднимают тревожные вопросы о жестокости в подростковой среде и необходимости принятия системных мер по профилактике насилия среди молодежи.

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