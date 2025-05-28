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28.05.2025, 12:27

Старейшая монахиня в мире раскрыла неожиданный секрет долгой жизни

Новости Мира 0 941

Католическая монахиня Фрэнсис Доминичи Пискателла, считающаяся старейшей монахиней на планете, отметила 112-й день рождения и поделилась философией, которая, по ее словам, помогла ей прожить столь долгую и насыщенную жизнь. Материал об этом опубликовал New York Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр: NYP
Кадр: NYP

Главный принцип: учи, пока живешь

На праздновании дня рождения в конце апреля Пискателла озвучила свой основной жизненный принцип:

«Учите других, пока не умрете».

По словам монахини, именно преподавание стало источником энергии и смысла в ее жизни. До 84 лет она преподавала в католических школах, обучая детей математике, истории и другим дисциплинам. Педагогическая деятельность, уверена Пискателла, не только развивает других, но и помогает совершенствоваться самому.

«Я была хорошим учителем, потому что учила себя тоже», — рассказала она.

Испытания, вера и стремление к святости

Фрэнсис Доминичи Пискателла уже 94 года принадлежит к Доминиканскому ордену. Ее путь к монашеству был непростым: в возрасте двух лет она потеряла левое предплечье, и из-за этого многие монашеские сообщества отказывали ей во вступлении. Однако благодаря поддержке верующих родителей она не отказалась от мечты и все же стала служительницей церкви.

— «Вы должны быть святыми, прежде чем попадете на небеса», — говорит Пискателла, подчёркивая важность стремления к добродетели и подражания положительным качествам окружающих.

Победа над болезнью

В возрасте 101 года монахиня перенесла серьезное кровоизлияние в мозг. Медики тогда не были уверены, что она сможет восстановиться, но вопреки прогнозам она вновь начала говорить и ходить. Этот случай стал еще одним подтверждением ее внутренней силы и целеустремленности.

Примеры других долгожителей

История Пискателлы перекликается с другими случаями долгожительства. Ранее сообщалось о 105-летней жительнице Великобритании, которая называла секретом своей бодрости ликер «Бейлис», а также доброту и заботу о ближних.

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