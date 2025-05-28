«Чем дальше, тем больше убеждаюсь»: дочь Олега Ефремова вспомнила об отце

Дочь знаменитого актера и режиссера Олега Ефремова — Анастасия — поделилась личными воспоминаниями о родителе. В интервью журналу «Караван историй», опубликованном порталом «7дней.ru» , она рассказала о своем глубоком уважении к отцу и уверенности в его жизненной правоте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: В. Нисанов/РИА «Новости»

«Одарил Господь»: абсолютная вера в отца

По словам Анастасии, с самого детства она была убеждена, что ее отец всегда поступал правильно и справедливо.

«Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте. Ну вот одарил Господь человека такими качествами, таким свойством правоты», — призналась она.

Эти слова, как подчеркнула Ефремова, не являются данью памяти — это ощущение, которое с годами только усиливается.

Талант, которому не было границ

Анастасия Ефремова отметила, что её отец обладал поистине универсальными способностями и мог бы реализоваться в любой сфере, будь то наука или искусство.

«Он мог бы стать каким-то великим ученым и так далее. Свой выбор он достаточно рано для себя сделал, никогда ему не изменил», — подчеркнула она.

Биография великого мастера сцены

Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года и провел детство в коммунальной квартире на Арбате. Еще в юности он проявил интерес к театру, что в итоге определило его жизненный путь.

За выдающийся вклад в культуру он получил многочисленные государственные награды:

звание Народного артиста СССР (1976) ,

Герой Социалистического Труда ,

лауреат трех Государственных премий СССР ,

двух Государственных премий РФ ,

кавалер Ордена Ленина.

Театральная династия

Режиссер трижды был женат. Его дети также посвятили себя сцене:

дочь Анастасия Ефремова стала театральным критиком,

сын Михаил Ефремов — известный актер театра и кино.

Олег Ефремов ушел из жизни в 2000 году, но память о нем продолжает жить — не только в истории театра, но и в словах его дочери, наполненных искренней любовью и восхищением.