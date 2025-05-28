Спасение от летнего ада: вещь за 100 рублей охладила квартиру похлеще кондиционера

В условиях летней жары, когда температура на улице достигает экстремальных значений, особенно тяжело становится в квартирах с окнами, выходящими на солнечную сторону. Однако далеко не каждый может позволить себе установку кондиционера — особенно это актуально для арендаторов жилья. Но выход есть, и он стоит всего от 100 до 300 рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Главный виновник жары в доме — окна

Основной причиной перегрева помещений становятся окна. Именно через них в комнату проникают солнечные лучи, которые нагревают не только воздух, но и элементы интерьера, включая шторы и жалюзи. Эти, казалось бы, защитные элементы сами начинают испускать тепло, превращаясь в подобие радиаторов.

Недооценённый лайфхак — термоодеяло

Одним из самых доступных и эффективных способов защиты от жары стало спасательное термоодеяло. Это тонкая фольгированная пленка, которая выглядит как прямоугольная простыня и весит всего несколько десятков граммов. В сложенном виде изделие легко помещается даже в карман.

Одеяло известно также под названиями:

майларовое ,

космическое ,

термическое.

Изначально оно использовалось в спасательных операциях для защиты человека от переохлаждения или перегрева. Однако в быту оно отлично справляется с задачей отражения тепла.

Как использовать: просто и эффективно

Чтобы охладить квартиру, достаточно занавесить окна термоодеялом серебристой стороной наружу. Эта поверхность отражает солнечные лучи и тепловое излучение, не позволяя им проникать в помещение. В результате температура в комнате может снижаться до +19 градусов, даже если на улице — настоящая «духовка».

Универсальный аксессуар — не только для дома

Полезные свойства термоодеяла оценят и туристы. В походных условиях его можно использовать как:

тент для создания тени,

покрытие палатки, предотвращающее перегрев,

защиту от холода при резком изменении погоды.

Такое одеяло — незаменимая вещь в арсенале любого, кто сталкивается с экстремальными температурами.