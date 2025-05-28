Месси основал футбольный клуб

Знаменитые футболисты Лионель Месси и Луис Суарес объявили о создании нового футбольного клуба в Уругвае под названием «Депортиво ЛСМ». Об этом сообщил уругвайский нападающий на своей странице в соцсети X, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Global Look Press

Новый клуб — новая глава в карьере легенд

«Депортиво ЛСМ» начнет выступление с четвертого дивизиона чемпионата Уругвая. Название клуба символично: аббревиатура «ЛСМ» складывается из первых букв имен двух звезд — Лионеля и Суареса.

Месси, который в настоящее время играет за американский клуб «Интер Майами», стал не просто сооснователем, но и одним из главных инвесторов проекта. Таким образом, 37-летний аргентинец делает шаг в сторону спортивного менеджмента, совмещая карьеру футболиста с бизнесом.

Карьера Месси: от «Барселоны» до МЛС

«Барселона» : Месси начал профессиональную карьеру в испанском клубе, где провел 18 сезонов (2003–2021). За это время он сыграл 835 матчей и забил 709 голов. В составе каталонцев он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и многократно становился чемпионом Испании.

Сборная Аргентины : С национальной командой Месси добился выдающихся результатов, включая победу на чемпионате мира в 2022 году и два триумфа в Кубке Америки.

«ПСЖ» и «Интер Майами»: В 2021 году аргентинец присоединился к французскому «Пари Сен-Жермен», а спустя два года перешел в МЛС. Его контракт с «Интер Майами» действует до лета 2025 года.

Стоимость и статус

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Месси в настоящее время составляет около 20 миллионов евро, несмотря на возраст. Его переход к роли футбольного инвестора может стать первым шагом к послекарьерной трансформации в функционера или владельца клуба.