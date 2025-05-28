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28.05.2025, 17:58

«Я снова хожу»: звезда «Балабола» вернулся к работе после сложных операций

Новости Мира 0 660

55-летний российский актер Константин Юшкевич, известный зрителям по ролям в популярных телесериалах «Склифосовский» и «Балабол», перенёс серьёзное лечение — ему заменили тазобедренные суставы. После длительного периода страданий и ограничений Юшкевич смог вернуться к полноценной жизни и продолжает активно заниматься творчеством, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Кадр из сериала "Балабол"
Фото: Кадр из сериала "Балабол"

Долгие годы боли и трудности с передвижением

Как сообщает телеграм-канал Mash, в течение многих лет артист испытывал хронические боли, связанные с деформацией костей и разной длиной ног. Это вызывало не только дискомфорт, но и серьёзные проблемы с передвижением. В последние годы актёру приходилось пользоваться костылями, поскольку без опоры он уже не мог ходить.

Две операции – два шага к восстановлению

Процесс эндопротезирования проходил поэтапно: первая операция состоялась в 2024 году, вторая — спустя менее года. Врачи заменили оба тазобедренных сустава, что позволило полностью скорректировать длину ног и вернуть актёру уверенную походку. Кроме того, операции избавили Юшкевича от постоянной боли.

Новая глава в жизни артиста

Сегодня Константин Юшкевич вновь полон сил и энергии. После успешного лечения он отказался от костылей и продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Актёр остаётся востребованным и любимым публикой, несмотря на пережитые испытания.

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