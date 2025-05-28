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28.05.2025, 18:58

Удалил прослушку на своем телефоне и продлил срок работы батареи — как это сделать

Новости Мира 0 2 450

В современных смартфонах нередко активированы функции, направленные на сбор анонимной информации для улучшения пользовательского опыта. Однако такие инструменты нередко работают в фоновом режиме, регулярно обмениваясь данными с серверами разработчиков. Это не только сокращает автономность устройства, но и потенциально создает угрозу утечки персональной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Автор технического блога «Mr.Android — эксперт по гаджетам» рассказал, как отключить такие функции на популярных моделях смартфонов, чтобы улучшить энергосбережение и повысить конфиденциальность.

Почему важно отключить скрытую телеметрию

Многие системы сбора аналитики включены по умолчанию. Они:

  • Постоянно анализируют действия пользователя;

  • Отправляют анонимные отчеты на серверы;

  • Используют интернет-трафик;

  • Могут активировать микрофон или другие датчики;

  • Снижают время работы аккумулятора;

  • Повышают риск утечки личной информации.

Отключение этих функций позволяет не только продлить срок службы батареи, но и повысить безопасность смартфона.

Как отключить лишние функции на смартфонах Xiaomi (включая Poco и Redmi)

  1. Зайдите в настройки устройства.

  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки».

  3. Откройте пункт «Язык и ввод».

  4. Перейдите в «Синтез речи».

  5. Убедитесь, что используется модуль «Синтез речи от Google».

  6. Нажмите на иконку настроек справа от выбранного модуля.

  7. В открывшемся меню отключите параметр «Анонимные отчеты о синтезе речи».

  8. Вернитесь в раздел «Язык и ввод» и выберите активную клавиатуру — обычно это Gboard.

  9. Перейдите в «Управление клавиатурами», откройте настройки Gboard.

  10. В разделе «Конфиденциальность» отключите:

    • «Отправлять статистику»;

    • «Персонализация для вас»;

    • «Улучшение для всех».

Как отключить передачу данных на смартфонах Samsung

  1. Откройте настройки устройства.

  2. Пролистайте до раздела «Общие настройки».

  3. Зайдите в «Преобразование текста в речь».

  4. Установите модуль «Речевые сервисы от Google» в качестве основного.

  5. Откройте настройки этого модуля.

  6. Найдите и отключите опцию «Анонимные отчеты о синтезе речи».

Что вы получите в результате

После выполнения этих шагов:

  • Устройство перестанет передавать телеметрию без вашего ведома;

  • Аккумулятор будет разряжаться медленнее;

  • Улучшится общая производительность системы;

  • Ваши данные будут более защищены от сбора и анализа со стороны сторонних сервисов.

Эти простые действия помогут не только продлить срок службы вашего смартфона, но и снизить потенциальные риски, связанные с конфиденциальностью.

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