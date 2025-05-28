Удалил прослушку на своем телефоне и продлил срок работы батареи — как это сделать

В современных смартфонах нередко активированы функции, направленные на сбор анонимной информации для улучшения пользовательского опыта. Однако такие инструменты нередко работают в фоновом режиме, регулярно обмениваясь данными с серверами разработчиков. Это не только сокращает автономность устройства, но и потенциально создает угрозу утечки персональной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Автор технического блога «Mr.Android — эксперт по гаджетам» рассказал, как отключить такие функции на популярных моделях смартфонов, чтобы улучшить энергосбережение и повысить конфиденциальность.

Почему важно отключить скрытую телеметрию

Многие системы сбора аналитики включены по умолчанию. Они:

Постоянно анализируют действия пользователя;

Отправляют анонимные отчеты на серверы;

Используют интернет-трафик;

Могут активировать микрофон или другие датчики;

Снижают время работы аккумулятора;

Повышают риск утечки личной информации.

Отключение этих функций позволяет не только продлить срок службы батареи, но и повысить безопасность смартфона.

Как отключить лишние функции на смартфонах Xiaomi (включая Poco и Redmi)

Зайдите в настройки устройства. Перейдите в раздел «Расширенные настройки». Откройте пункт «Язык и ввод». Перейдите в «Синтез речи». Убедитесь, что используется модуль «Синтез речи от Google». Нажмите на иконку настроек справа от выбранного модуля. В открывшемся меню отключите параметр «Анонимные отчеты о синтезе речи». Вернитесь в раздел «Язык и ввод» и выберите активную клавиатуру — обычно это Gboard. Перейдите в «Управление клавиатурами», откройте настройки Gboard. В разделе «Конфиденциальность» отключите: «Отправлять статистику» ;

«Персонализация для вас» ;

«Улучшение для всех».

Как отключить передачу данных на смартфонах Samsung

Откройте настройки устройства. Пролистайте до раздела «Общие настройки». Зайдите в «Преобразование текста в речь». Установите модуль «Речевые сервисы от Google» в качестве основного. Откройте настройки этого модуля. Найдите и отключите опцию «Анонимные отчеты о синтезе речи».

Что вы получите в результате

После выполнения этих шагов:

Устройство перестанет передавать телеметрию без вашего ведома;

Аккумулятор будет разряжаться медленнее;

Улучшится общая производительность системы;

Ваши данные будут более защищены от сбора и анализа со стороны сторонних сервисов.

Эти простые действия помогут не только продлить срок службы вашего смартфона, но и снизить потенциальные риски, связанные с конфиденциальностью.