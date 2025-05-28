Удалил прослушку на своем телефоне и продлил срок работы батареи — как это сделать

В современных смартфонах нередко активированы функции, направленные на сбор анонимной информации для улучшения пользовательского опыта. Однако такие инструменты нередко работают в фоновом режиме, регулярно обмениваясь данными с серверами разработчиков. Это не только сокращает автономность устройства, но и потенциально создает угрозу утечки персональной информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Автор технического блога «Mr.Android — эксперт по гаджетам» рассказал, как отключить такие функции на популярных моделях смартфонов, чтобы улучшить энергосбережение и повысить конфиденциальность.
Многие системы сбора аналитики включены по умолчанию. Они:
Постоянно анализируют действия пользователя;
Отправляют анонимные отчеты на серверы;
Используют интернет-трафик;
Могут активировать микрофон или другие датчики;
Снижают время работы аккумулятора;
Повышают риск утечки личной информации.
Отключение этих функций позволяет не только продлить срок службы батареи, но и повысить безопасность смартфона.
Зайдите в настройки устройства.
Перейдите в раздел «Расширенные настройки».
Откройте пункт «Язык и ввод».
Перейдите в «Синтез речи».
Убедитесь, что используется модуль «Синтез речи от Google».
Нажмите на иконку настроек справа от выбранного модуля.
В открывшемся меню отключите параметр «Анонимные отчеты о синтезе речи».
Вернитесь в раздел «Язык и ввод» и выберите активную клавиатуру — обычно это Gboard.
Перейдите в «Управление клавиатурами», откройте настройки Gboard.
В разделе «Конфиденциальность» отключите:
«Отправлять статистику»;
«Персонализация для вас»;
«Улучшение для всех».
Откройте настройки устройства.
Пролистайте до раздела «Общие настройки».
Зайдите в «Преобразование текста в речь».
Установите модуль «Речевые сервисы от Google» в качестве основного.
Откройте настройки этого модуля.
Найдите и отключите опцию «Анонимные отчеты о синтезе речи».
После выполнения этих шагов:
Устройство перестанет передавать телеметрию без вашего ведома;
Аккумулятор будет разряжаться медленнее;
Улучшится общая производительность системы;
Ваши данные будут более защищены от сбора и анализа со стороны сторонних сервисов.
Эти простые действия помогут не только продлить срок службы вашего смартфона, но и снизить потенциальные риски, связанные с конфиденциальностью.
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