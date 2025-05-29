Обнаружен новый штамм: как вирус изменился на этот раз

В России выявлен новый подвариант коронавируса – NB.1.8.1. Об особенностях этой мутации рассказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. По его словам, поводов для паники нет: вирус малопатогенен и не несет высокой угрозы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Естественная эволюция вируса

Как пояснил вирусолог, NB.1.8.1 является результатом стандартных мутационных процессов, которые характерны для всех вирусов. Появление новых подштаммов — это обычное явление, и не каждый из них вызывает значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Это низкопатогенный вариант вируса с невысокой летальностью. Госпитализаций будет немного, он менее опасен, чем исходный ковид», — подчеркнул Аграновский.

Симптомы и лечение

Несмотря на появление новой мутации, клиническая картина заболевания остается прежней. У заражённых чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

кашель;

насморк;

повышение температуры.

По словам специалиста, лечение носит симптоматический характер — применяется стандартная терапия, направленная на облегчение состояния пациента.

Заявление Роспотребнадзора

О первых случаях заражения новым подвариантом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По официальным данным:

В России зафиксировано четыре случая заболевания штаммом NB.1.8.1.

Новая мутация входит в группу подвариантов штамма «Омикрон».

Течение болезни не тяжелее, чем при других известных подвариантах.

Попова также отметила, что ситуация не является критичной, однако за дальнейшим развитием эпидемиологической обстановки необходимо следить.

Вывод

Эксперты подчеркивают, что штамм NB.1.8.1 не представляет серьёзной опасности для населения. Тем не менее медики и эпидемиологи продолжают наблюдение за его распространением, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.