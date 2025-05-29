Врач раскрыл опасность кефира

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупредил о возможном вреде кефира для некоторых категорий людей. В интервью изданию aif.ru врач рассказал, в каких ситуациях традиционный кисломолочный напиток способен вызвать проблемы со здоровьем, и дал рекомендации по его употреблению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Аллергия на казеин: потенциальная опасность

Одна из главных причин, по которой стоит исключить кефир из рациона, — непереносимость казеина. Это основной молочный белок, содержащийся в кефире и других продуктах животного происхождения. У некоторых людей на него развивается аллергическая реакция.

«Если у человека есть аллергия на казеин, то употребление кефира вызовет иммунный ответ, который может привести к воспалительным процессам в организме», — отметил специалист.

В таких случаях даже умеренное потребление напитка будет скорее вредным, чем полезным. Иммунная система будет воспринимать белок как угрозу, что может привести к хроническому воспалению и усугублению общего состояния здоровья.

Кефир в рационе пожилых: осторожность важна

Еще одной группой риска врач назвал пожилых людей. По словам Полякова, в возрасте пищеварительная система становится более чувствительной, и потому необходимо особенно внимательно подходить к выбору кисломолочных продуктов.

Предпочтение следует отдавать кефиру средней жирности , так как обезжиренные продукты могут быть недостаточно питательными, а слишком жирные — тяжело перевариваемыми.

Важно соблюдать умеренность: избыточное употребление жирной пищи может ухудшить работу желудочно-кишечного тракта, вызвать вздутие, тяжесть и другие неприятные симптомы.

Вывод врача

Несмотря на широкую популярность кефира и его общеизвестные полезные свойства — пробиотический эффект, поддержку микрофлоры кишечника и укрепление иммунитета — он подходит не всем. Людям с индивидуальной непереносимостью молочных белков и пожилым следует подходить к его включению в рацион с осторожностью, а при наличии сомнений — проконсультироваться с врачом.