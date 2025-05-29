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29.05.2025, 07:48

«Она дура»: 19-летняя невеста Лепса дала ответ на оскорбление — дебют закончился скандалом

Новости Мира 0 1 391

Первые шаги 19-летней Авроры Кибы в телевизионной индустрии обернулись не только публичным вниманием, но и неожиданным конфликтом. Участие молодой невесты Григория Лепса в шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ вызвало бурную реакцию в медиапространстве и закончилось резким скандалом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети Авроры Кибы
Фото: соцсети Авроры Кибы

«Пусто в голове»: актер Вахрушев оскорбил участницу

На съёмочной площадке шоу Аврора столкнулась с жёсткой критикой со стороны актера Даниила Вахрушева. Его комментарий прозвучал оскорбительно и безапелляционно:

«Она — дура!» — заявил он, не стесняясь в выражениях.

Подобная формулировка вызвала волну негодования среди зрителей и пользователей соцсетей. Саму Кибу подобные выпады не оставили равнодушной.

Ответ Авроры: «Бумеранг никто не отменял»

Аврора Киба проявила хладнокровие и достойно ответила на публичное унижение. В своем заявлении она подчеркнула, что каждое оскорбление и поступок не проходят бесследно — и всегда возвращаются бумерангом. Также она призвала Даниила Вахрушева к зрелости и уважению в общении:

«Будь мудрее — не стоит прибегать к оскорблениям», — заметила девушка.

Лепс остался в стороне

Григорий Лепс, несмотря на общественный резонанс, в ситуацию не вмешивался. Артист предпочёл не делать громких заявлений и позволил своей возлюбленной самостоятельно ответить на нападки.

Свадьба отложена: финансовые трудности у звёздной пары

Тем временем ранее в прессе появилась информация о переносе свадьбы Лепса и Кибы. Церемония, которая должна была состояться летом, отложена на неопределённый срок. Как сообщалось, причиной стали финансовые обстоятельства, на которые сослался сам певец.

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