На Земле началась сильная магнитная буря

В ночь на 29 мая специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, которая достигла уровня G3 — это одна из сильных степеней по международной шкале. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Магнитная буря уровня G3 классифицируется как «сильная» по пятиуровневой шкале геомагнитных возмущений, где:
G1 — слабая буря;
G2 — умеренная;
G3 — сильная;
G4 — очень сильная;
G5 — экстремально сильная.
По данным специалистов, буря такой мощности может оказывать влияние на технические системы и функционирование оборудования:
Энергосистемы: возможны ложные срабатывания предохранительных механизмов, перегрев или «закипание» трансформаторов, особенно масляных.
Связь и навигация: вероятны перебои в работе спутников, сбои в радиосвязи на высоких частотах, а также затруднения в использовании низкочастотной радионавигации.
Оптические явления: в регионах средних широт возможно появление полярных сияний.
Еще 27 мая эксперты заявили о приближении магнитной бури. Тогда они прогнозировали рост скорости солнечного ветра — до 600 км/с. Однако специалисты напомнили, что в предыдущий раз фактические значения значительно превысили прогноз, достигнув 700–800 км/с, что вызвало заметные колебания магнитного поля Земли.
Таким образом, ученые не исключают, что и в этот раз геомагнитные колебания могут оказаться сильнее ожидаемого.
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