На Земле началась сильная магнитная буря

В ночь на 29 мая специалисты Института прикладной геофизики сообщили о начале магнитной бури на Земле, которая достигла уровня G3 — это одна из сильных степеней по международной шкале. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos

Что означает уровень G3

Магнитная буря уровня G3 классифицируется как «сильная» по пятиуровневой шкале геомагнитных возмущений, где:

G1 — слабая буря;

G2 — умеренная;

G3 — сильная;

G4 — очень сильная;

G5 — экстремально сильная.

Возможные последствия для инфраструктуры и связи

По данным специалистов, буря такой мощности может оказывать влияние на технические системы и функционирование оборудования:

Энергосистемы : возможны ложные срабатывания предохранительных механизмов, перегрев или «закипание» трансформаторов, особенно масляных.

Связь и навигация : вероятны перебои в работе спутников, сбои в радиосвязи на высоких частотах, а также затруднения в использовании низкочастотной радионавигации.

Оптические явления: в регионах средних широт возможно появление полярных сияний.

Ученые предупреждали о буре заранее

Еще 27 мая эксперты заявили о приближении магнитной бури. Тогда они прогнозировали рост скорости солнечного ветра — до 600 км/с. Однако специалисты напомнили, что в предыдущий раз фактические значения значительно превысили прогноз, достигнув 700–800 км/с, что вызвало заметные колебания магнитного поля Земли.

Таким образом, ученые не исключают, что и в этот раз геомагнитные колебания могут оказаться сильнее ожидаемого.