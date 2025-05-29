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29.05.2025, 10:37

В Южной Корее разбился самолет

Новости Мира 0 645

29 мая в округе Намгу южнокорейского города Пхохан произошла авиакатастрофа. По сообщениям местных СМИ, разбился самолет, принадлежащий военно-морским силам страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Yao Qilin / www.globallookpress.com
Фото: Yao Qilin / www.globallookpress.com

Подробности происшествия

Согласно информации агентства Newsis, крушение произошло около 13:52 по местному времени. Очевидцы инцидента сообщили о сильном задымлении, поднимающемся над одним из горных участков района. На месте работают экстренные службы. Причины падения самолета пока не сообщаются, информация уточняется.

Напоминаем: крупная авиакатастрофа произошла в Южной Корее в декабре

29 декабря 2024 года в Южной Корее уже произошла трагическая авиакатастрофа. Тогда при посадке в аэропорту города Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 747, следовавший рейсом из Бангкока. На его борту находились 181 человек, включая шестерых членов экипажа.

Что стало причиной крушения?

По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с шасси, вызванные, возможно, столкновением с птицами. Во время посадки самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

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