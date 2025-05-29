В Минюсте высказались о возможном признании Урганта и Пугачевой иноагентами

Министерство юстиции России не намерено признавать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные разъяснения ведомства, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото с сайта hibiny.ru

По словам заместителя министра юстиции Олега Свириденко, в настоящее время отсутствуют какие-либо юридические основания для внесения Урганта и Пугачевой в соответствующий реестр.

«Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил Свириденко.

Признание возможно только при наличии фактов

Замминистра подчеркнул, что включение конкретных лиц в перечень иностранных агентов возможно исключительно при наличии достоверных и подтвержденных фактов нарушения закона. Таким образом, только формальные признаки и публичные высказывания недостаточны для принятия подобного решения.

Поводом послужило депутатское обращение

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков направил запрос на имя министра юстиции Константина Чуйченко. В обращении он предложил признать Ивана Урганта иностранным агентом. После этого в Минюсте заявили, что изучат вопрос и проведут необходимую проверку.

Тем не менее, по итогам анализа, ведомство пришло к выводу, что оснований для принятия подобного решения в отношении Ивана Урганта и Аллы Пугачевой в настоящий момент не имеется.