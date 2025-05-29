В Минюсте высказались о возможном признании Урганта и Пугачевой иноагентами

Министерство юстиции России не намерено признавать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные разъяснения ведомства, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам заместителя министра юстиции Олега Свириденко, в настоящее время отсутствуют какие-либо юридические основания для внесения Урганта и Пугачевой в соответствующий реестр.
«Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — заявил Свириденко.
Признание возможно только при наличии фактов
Замминистра подчеркнул, что включение конкретных лиц в перечень иностранных агентов возможно исключительно при наличии достоверных и подтвержденных фактов нарушения закона. Таким образом, только формальные признаки и публичные высказывания недостаточны для принятия подобного решения.
Поводом послужило депутатское обращение
Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков направил запрос на имя министра юстиции Константина Чуйченко. В обращении он предложил признать Ивана Урганта иностранным агентом. После этого в Минюсте заявили, что изучат вопрос и проведут необходимую проверку.
Тем не менее, по итогам анализа, ведомство пришло к выводу, что оснований для принятия подобного решения в отношении Ивана Урганта и Аллы Пугачевой в настоящий момент не имеется.
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