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29.05.2025, 13:38

Путин поздравил лидеров Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии с Днем ЕАЭС

Новости Мира 0 499

Президент России Владимир Путин направил поздравления главам Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии по случаю Дня Евразийского экономического союза. Он подчеркнул плодотворное развитие интеграционных процессов и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Глава государства также пожелал жителям стран-участниц ЕАЭС мира, счастья и процветания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В тексте подчеркивается, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продолжают развиваться «весьма динамично и плодотворно». В частности, странам — членам организации удалось создать общий рынок, что способствует свободе перемещения различных товаров и услуг.

«Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты», — добавил российский лидер.

Президент РФ выразил уверенность, что страны — члены ЕАЭС будут и дальше наращивать многостороннее взаимодействие и сотрудничать ради обеспечения стабильности в Евразии.

В конце Путин пожелал зарубежным коллегам здоровья и успехов. Также он обратился к жителям четырех государств, пожелав им процветания и счастья.

День ЕАЭС отмечается каждый год 29 мая. Эту дату выбрали в честь дня подписания договора, который положил начало данной международной организации в 2014 году.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"он обратился к жителям четырех государств, пожелав им процветания и счастья." Никак не можем расцвести., чтобы быть счастливыми.
29.05.2025, 09:22
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