Академик назвал необычный фактор, вызывающий диабет

Сахарный диабет может проявиться в организме человека всего через несколько дней после сильного стресса. Об этом заявил академик Российской академии наук, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов в интервью РИА Новости , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Влияние стресса на здоровье

По словам эксперта, стресс оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему человека, ослабляя ее и создавая благоприятные условия для развития хронических заболеваний, включая сахарный диабет.

«Стресс подавляет и разрушает иммунную систему», — подчеркнул Дедов.

В подтверждение своих слов он привел конкретный случай: во время прогулки собака вырвалась у бабушки из рук и попала под машину, что произошло прямо на глазах её внука. Через неделю у ребенка диагностировали сахарный диабет.

Стресс как один из ключевых факторов заболеваний

Академик отметил, что в современной медицине стресс считается одним из основных провоцирующих факторов при развитии различных заболеваний. Эмоциональные и психологические потрясения способны запустить целый каскад физиологических изменений, негативно влияющих на здоровье.

Новые исследования: нейроны и диабет

В дополнение к этой информации ученые из Вашингтонского университета сделали важное открытие: они выяснили, что в развитии диабета второго типа ключевую роль могут играть гиперактивные AgRP-нейроны, расположенные в гипоталамусе. Исследования показали, что повышенная активность этих нервных клеток способна оказывать большее влияние на развитие заболевания, чем такие привычные факторы, как избыточный вес или сбои в регуляции инсулина.

Таким образом, данные научного сообщества подчеркивают: факторы, влияющие на развитие диабета, могут быть куда более разнообразными, чем считалось ранее. Эмоциональное состояние и деятельность отдельных участков мозга играют не менее важную роль, чем образ жизни и питание.