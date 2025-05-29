В России начали принимать роды по канонам ислама

В районной больнице Азнакаево появились специальные палаты для мусульманок. Женщинам обеспечены халяльное питание, женский медперсонал и возможность совершать намаз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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В Азнакаевском районе Республики Татарстан внедрили новую практику оказания медицинской помощи в родильном отделении. Теперь здесь начали принимать роды с соблюдением исламских норм. Инициатива реализуется на базе районной больницы и уже вызвала общественный резонанс.

Особенности «исламских» родов

Роды по шариатским канонам предполагают соблюдение ряда принципов, отличающих их от стандартной практики. В частности:

Только женский персонал. Все члены медицинской бригады, принимающей роды, — женщины, что соответствует требованиям многих мусульманских семей по вопросам гендерной деликатности.

Халяльное питание. Будущим матерям предоставляется рацион, соответствующий нормам халяль, без запрещённых продуктов и ингредиентов.

Без спиртосодержащих препаратов. Медикаменты, используемые во время родов, не содержат спирта.

Специальная форма и бельё. Медицинская одежда сшита с учётом требований скромности. На постельных принадлежностях и одежде, выдаваемой пациенткам, нет изображений людей или животных.

Инфраструктура и условия для религиозных практик

На сегодняшний день в районной больнице функционируют две двухместные палаты, оборудованные в соответствии с мусульманскими требованиями. В них созданы условия для:

совершения намаза ;

проведения омовения ;

соблюдения религиозных предписаний в постродовой период.

Руководство медицинского учреждения сообщило, что планирует добиться официального признания таких родов как халяльных, чтобы обеспечить прозрачность и доверие со стороны верующих пациентов.

Общественная реакция и контекст

Тем временем в Москве произошёл случай, получивший противоположную оценку. Курьер службы доставки по религиозным убеждениям отказался передать клиенту заказ, содержащий блюдо из свинины. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова назвала это проявлением религиозной агрессии.

«Мы отчетливо видим, что люди на самоограничения идти не хотят. Они хотят ограничить других», — подчеркнула Ахмедова, выразив обеспокоенность подобными действиями.

Таким образом, в России продолжается дискуссия о границах религиозной свободы в общественной и профессиональной сферах. Инициатива в Татарстане, напротив, воспринимается как пример адаптации государственной медицины к культурным и духовным потребностям части населения.