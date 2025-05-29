В российском сыре нашли лекарство от глистов

Россельхознадзор выявил в брянском сыре «Стародубский» вещества, опасные для здоровья человека, в том числе антигельминтный препарат и «мясной клей», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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В сети магазинов «Маяк» в Брянской области специалисты Россельхознадзора обнаружили партию мягкого сыра под брендом «Стародубский», содержащую запрещённые вещества. Об этом ведомство сообщило в официальном заявлении.

В составе сыра нашли ветеринарный препарат от глистов

По результатам лабораторных исследований, в продукте было выявлено наличие клозантела — препарата, применяемого для лечения паразитарных заболеваний у крупного рогатого скота. Его концентрация составила 2,7 микрограмма на килограмм продукта. Клозантел не предназначен для употребления в пищу человеком, и его присутствие в пищевых продуктах может представлять потенциальную опасность для здоровья.

Использование «мясного клея» также вызвало опасения

Кроме того, в образцах сыра специалисты зафиксировали наличие трансглутаминазы — вещества, также известного как «мясной клей». Эта добавка используется для связывания белков в мясных и молочных продуктах, придавая им однородную консистенцию. Однако применение трансглутаминазы в пищевой промышленности в России запрещено. По данным Россельхознадзора, данное вещество может оказывать негативное влияние на иммунную систему человека и связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Сыр произведён в том же регионе, где был обнаружен

Как уточнили в ведомстве, обнаруженная продукция была произведена на территории Брянской области. Сейчас специалисты проводят проверку условий производства и происхождения ингредиентов, попавших в состав сыра.

Нарушения выявлены и в импортной продукции из Белоруссии

Ранее, 26 мая, сообщалось о других нарушениях санитарных норм. В курице и сыре, поставленных в Россию из Белоруссии, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Проверку не прошли продукты предприятий «Смолевичи бройлер» (куриное мясо) и «Смолевичи молоко» (сыр). В связи с этим поставки продукции находятся под усиленным лабораторным контролем.

Информация о выявленных нарушениях направлена в розничные торговые сети и в регионы, куда могла попасть потенциально опасная продукция.