«Неужели люди так живут»: россиянка поделилась впечатлениями о поездке в Японию

Побывав в Японии, россиянка рассказала о своих ярких впечатлениях и культурных открытиях. В посте на платформе «Дзен» она поделилась наблюдениями, которые поразили её больше всего. Главным итогом стало недоумение, как японцам удается поддерживать столь высокий уровень порядка и комфорта в повседневной жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Issei Kato / Reuters

«У меня возникает лишь один вопрос: неужели люди реально так живут?» — призналась она.

Идеальная чистота без урн

Первое, на что обратила внимание путешественница, — это поразительная чистота улиц Токио. При этом, по её словам, мусорных урн практически нигде нет. Она объясняет это особенностями японской системы утилизации отходов:

В Японии действует строгая система сортировки мусора;

Японцы приучены забирать мусор с собой и выносить его домой;

Местные власти понимают, что туристы не всегда способны разобраться в тонкостях сортировки, поэтому урны в общественных местах отсутствуют.

Общественные туалеты как отдельный повод для восхищения

Еще один аспект, который произвел на россиянку сильное впечатление, — это качество общественных туалетов. По её словам, они отличаются:

Безупречной чистотой;

Современным оснащением — от автоматических систем до гигиенических средств;

Комфортной атмосферой, непривычной для туристов из России.

Особенно её поразили унитазы с подогревом сидений — ранее она уже делилась восторженными отзывами о них.

Метро Токио — тишина и порядок

Культурным шоком для блогерши стало и поведение пассажиров в токийском метро. Там она впервые ощутила абсолютную тишину:

Люди не разговаривают вслух;

Не слышно громких телефонных звонков;

Все придерживаются правил поведения в общественных местах.

Такое поведение стало ярким контрастом по сравнению с привычной ей картиной в других мегаполисах.

Игровые автоматы — часть японской культуры

Среди других особенностей Японии россиянка выделила повсеместное распространение игровых автоматов:

Они установлены как в специализированных залах, так и на улицах;

У японцев существует целая культура, связанная с азартными и развлекательными автоматами;

Это воспринимается не как зависимость, а как часть досуга и традиций.

Япония глазами путешественницы — страна, где все иначе

Подводя итог, россиянка призналась, что поездка в Японию стала для неё настоящим культурным переворотом. Чистота, технологичность, вежливость и уважение к порядку — всё это вызывает не просто удивление, а восторг и восхищение.