«Неужели люди так живут»: россиянка поделилась впечатлениями о поездке в Японию

Побывав в Японии, россиянка рассказала о своих ярких впечатлениях и культурных открытиях. В посте на платформе «Дзен» она поделилась наблюдениями, которые поразили её больше всего. Главным итогом стало недоумение, как японцам удается поддерживать столь высокий уровень порядка и комфорта в повседневной жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
«У меня возникает лишь один вопрос: неужели люди реально так живут?» — призналась она.
Первое, на что обратила внимание путешественница, — это поразительная чистота улиц Токио. При этом, по её словам, мусорных урн практически нигде нет. Она объясняет это особенностями японской системы утилизации отходов:
В Японии действует строгая система сортировки мусора;
Японцы приучены забирать мусор с собой и выносить его домой;
Местные власти понимают, что туристы не всегда способны разобраться в тонкостях сортировки, поэтому урны в общественных местах отсутствуют.
Еще один аспект, который произвел на россиянку сильное впечатление, — это качество общественных туалетов. По её словам, они отличаются:
Безупречной чистотой;
Современным оснащением — от автоматических систем до гигиенических средств;
Комфортной атмосферой, непривычной для туристов из России.
Особенно её поразили унитазы с подогревом сидений — ранее она уже делилась восторженными отзывами о них.
Культурным шоком для блогерши стало и поведение пассажиров в токийском метро. Там она впервые ощутила абсолютную тишину:
Люди не разговаривают вслух;
Не слышно громких телефонных звонков;
Все придерживаются правил поведения в общественных местах.
Такое поведение стало ярким контрастом по сравнению с привычной ей картиной в других мегаполисах.
Среди других особенностей Японии россиянка выделила повсеместное распространение игровых автоматов:
Они установлены как в специализированных залах, так и на улицах;
У японцев существует целая культура, связанная с азартными и развлекательными автоматами;
Это воспринимается не как зависимость, а как часть досуга и традиций.
Подводя итог, россиянка призналась, что поездка в Японию стала для неё настоящим культурным переворотом. Чистота, технологичность, вежливость и уважение к порядку — всё это вызывает не просто удивление, а восторг и восхищение.
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